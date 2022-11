Primark, ecco la data ufficiale dell’apertura al Centro Campania

Bisognerà attendere ancora per l’apertura di Primark al Centro Commerciale Campania e c’è grande attesa per l’inaugurazione. Ecco la data ufficiale.

Primark aprirà al Centro Commerciale Campania e c’è grande attesa per l’inaugurazione. Dopo aver indicato alcune date l’apertura slitta al 19/20 dicembre prossimo quindi in procinto delle festività natalizie.

Per l’inaugurazione è previsto l’arrivo di centinaia di persone che da tanto tempo sono in attesa dell’apertura in Campania e c’è da scommetterci che ci sarà una lunga fila tenendo degli acquisti di Natale.

Primark occuperà circa un terzo dell’area dove fino a qualche anno fa era localizzato l’ex Carrefour.

Il gruppo Primark

Primark è un’azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento e appartiene alla Associated British Foods con punti ventida distribuiti in: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda (con marchio Penneys), Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d’America, Italia e Slovenia.

Il primo negozio Primark, ancora in funzione, venne aperto da Arthur Ryan nel giugno 1969 a Dublino, in Mary Street, con il marchio Penneys. Dopo il successo riscosso in Irlanda, avvenne l’espansione nel vicino Regno Unito, dove nel 1971 venne aperto un grande negozio a Belfast, per successivamente espandersi con quattro ulteriori negozi in Inghilterra nel 1973. In Irlanda l’azienda opera con il nome originale Penneys, mentre per l’estero ha inventato un nuovo nome, Primark, poiché era già esistente la catena di grandi magazzini J. C. Penney, con marchio registrato.

In Italia è presente dal 2016.

Vuoi lavorare in Primark? Clicca qui per candidarti