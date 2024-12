Presentata la nuova stagione 2024 2025 del Teatro CortéSe

Il Teatro CortéSe anticipa i temi e i titoli del nuovo cartellone 2024-2025. si partirà il 9 e 10 novembre nel segno del grande Bovio, con Gianfranco Gallo in “Don Liberato Live”.

Appena tagliato il traguardo della sesta stagione artistica il Teatro CortéSe anticipa i temi e i titoli del nuovo cartellone 2024-2025. E ciò presentando una programmazione ricca di spettacoli di qualità e di personaggi capaci di accontentare ogni tipo di pubblico e fascia di età, dividendosi tra il classico, il cabaret, la musica, il comico e le nuove tendenze.

A consentire il tutto, grazie a un lavoro passionale e costante, è Anna Sciotti, che con “Ente A.r.ti. Teatro e Musica Aps” porta avanti dal 2019 con non pochi sacrifici lo spazio di viale del Capricorno, 4 ai Colli Aminei a Napoli.

Entusismanti prerogative, dinque, pronte a lasciare prevedere un’annata da vivere e da godere all’insegna della riflessione, della cultura e del divertimento. Così, parlando degli spettacoli, con la consulenza artistica del giornalista Giuseppe Giorgio, si partirà il 9 e 10 novembre nel segno del grande Bovio, con Gianfranco Gallo in “Don Liberato Live” e si continuerà il 30 con Mario Mauro alle prese con il testo di Luis Sepúlveda tradotto da Claudio Pennino, “’O cunto d”a Gavina e d”o Gatto ca ‘a mparaie a vvulà”.

Ancora a dicembre al CortéSe arriveranno Ciro Ceruti con “Shit Life” e Paolo Caiazzo con l’applaudito spettacolo “Boomer”, mentre a inaugurare l’anno nuovo, il 18 gennaio, ci penserà un’attrice di grande spessore come Isa Danieli con lo spettacolo “Raccontami”. Sempre a gennaio 2025 ci sarà la Bisluck Company con “Mozart, Cacofonia in Do Maggiore” di e con Noemi Giulia Fabiano. Giunti a febbraio sarà la volta di Gianni Caputo e Francesca Curti Giardina nel segno del Principe dalla risata, con “Totò- Poesie e Canzoni”; Ettore Massa con “Omm…Un napoletano in Tibet” e Lino D’Angiò, Luciano Capurro e Anna Caso con il varietà comico e canoro “Sorrisi e Canzoni”.

A marzo spazio a Mario Brancaccio con la commedia “Una bugia tira l’altra”; Luciano e Massimo Salvetti con “AvanFratelli” diretta da Raimondo Salvetti e Francesca Marini con il lavoro storico- canoro scritto da Roberto Criscuolo “Terra d’Ammore”. Ad aprile al CortéSe arriverà pure Marco Lanzuise con “Una notte con Dora” e infine a maggio Angelo Belgiovine con “Tre x Due”.

A completare la stagione due eventi in data da definire con “Ninì Tirabusciò- Storia di una sciantosa” scritto e diretto dall’apprezzato storico musicale Antonio Sciotti e con il “cantattore” Massimo Masiello con lo spettacolo canoro “Viviani- L’uomo, il suo teatro”. Infine, in opzione agli abbonati, il 27 e 28 marzo, ci sarà pure l’attore comico, cabarettista e imitatore Enzo Nicolò in uno spettacolo dalle mille sfaccettature intitolato “Tutto Esaurito- SordOut”.