Premio Leonardo 2025: scienza, impegno e visione

Svelata la data del Premio Leonardo 2025, dell’evento dedicato alla divulgazione scientifica. Alla conduzione torna Pino Strabioli con Paola Saluzzi.

Torna a Salerno il Premio Leonardo, il prestigioso riconoscimento che mette al centro la scienza, la conoscenza e la responsabilità verso il futuro. L’edizione 2025 andrà in scena il 26 settembre alle ore 18.30 presso il Centro Sociale di Salerno, in un appuntamento atteso da tutta la comunità scientifica e divulgativa nazionale.

Nato per premiare personalità di rilievo nel mondo della ricerca, dell’innovazione, dell’ambientalismo, della medicina, della sostenibilità e della divulgazione scientifica, il Premio Leonardo è diventato negli anni un punto di riferimento per chi, attraverso studio e competenza, contribuisce concretamente a migliorare il nostro rapporto con il mondo e con le sfide del presente.

Anche per l’edizione 2025 sono attesi ospiti di altissimo profilo, tra scienziati, comunicatori, esperti ambientali e pionieri del sapere applicato. Tra le presenze già confermate, il graditissimo ritorno alla conduzione di Pino Strabioli, volto noto della televisione culturale italiana, capace di unire rigore, empatia e leggerezza in ogni racconto. Accanto a lui Paola Saluzzi, giornalista e conduttrice dalla straordinaria sensibilità comunicativa, da sempre vicina ai temi della scienza e del sociale. E, tra i premiati, un volto amatissimo della televisione e della divulgazione ambientale, che ha fatto dell’amore per la natura e per gli animali una missione riconosciuta in tutto il Paese. Un nome che sarà ufficializzato a breve, ma che già accende curiosità e attesa.

La macchina organizzativa è in pieno movimento, sotto la direzione artistica di Nino Vincensi, autore e regista con un forte impegno nella narrazione etica della scienza e dell’innovazione.

«Il Premio Leonardo racconta la scienza come motore di speranza. In un mondo segnato da sfide complesse, abbiamo il dovere di dare voce a chi costruisce ponti tra sapere e società, tra laboratorio e coscienza civile. Salerno, città viva e ricettiva, è il luogo ideale per questa narrazione», dichiara Vincensi, anticipando una serata ad alto contenuto divulgativo ed emozionale.

Il Premio Leonardo 2025 sarà molto più di una cerimonia: sarà un momento di connessione tra comunità scientifica e cittadinanza, con testimonianze appassionanti, contributi multidisciplinari e uno sguardo rivolto al futuro del pianeta. Tutti i dettagli saranno diffusi a ridosso dell’evento. Per ora, save the date: giovedì 26 settembre, ore 18.30, Centro Sociale di Salerno.