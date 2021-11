Pozzuoli, vasto incendio nel deposito Ctp: 3 bus in fiamme

Paura a Pozzuoli per l’incendio che ha colpito il deposito Ctp in via Campana: le fiamme hanno distrutto almeno 3 bus in stazionamento nella struttura.

Paura a Pozzuoli per un vasto incendio che ha colpito il deposito della Ctp di via Campana. Sono almeno tre i bus distrutti dalle fiamme, ma i danni potrebbero essere anche maggiori.

Il rogo si è sviluppato nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 novembre. Sul posto sono arrivate subito le Forze dell’Ordine e naturalmente alcune squadre dei Vigili del fuoco, che con le autobotti stanno cercando di domare le fiamme.

Come purtroppo accade in questi casi, si è sollevata un’enorme colonna di fumo nero, visibile anche nei quartieri limitrofi della città di Napoli (come Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta).

La pioggia stanno dando una mano a spegnere l’incendio, la cui matrice potrebbe essere accidentale e non dolosa: si indaga comunque per ricostruire la dinamica dell’accaduto.