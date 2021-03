Pozzuoli, la denuncia del sindaco: “Anziani in fila per ore in attesa del vaccino”

Vincenzo Figliolia, primo cittadino di Pozzuoli, ha denunciato all’Asl Napoli 2 Nord le lunghe attese degli anziani, presso la struttura vaccinale del S. Maria delle Grazie di località La Schiana a Pozzuoli.

Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha denunciato all’Asl Napoli2 Nord le lunghe attese di anziani, presso la struttura vaccinale del S. Maria delle Grazie di località La Schiana a Pozzuoli, per ottemperare alla vaccinazione. “Abbiamo ricevuto molte proteste e segnalazioni di cittadini, per lo più anziani e persone fragili, che si lamentavano per le lunghe attese all’esterno dell’ospedale Santa Maria delle Grazie prima di sottoporsi alla somministrazione del vaccino – ha scritto il sindaco nella nota –. Attese anche di tre ore, con code e assembramenti, che si stanno protraendo da qualche giorno, oltretutto rese ancora più estenuanti per le basse temperature”. Ieri, da segnalazioni ricevute, gruppi di anziani hanno atteso oltre le ore 21 per potersi vaccinare.

Nel sollecitare l’Asl a porre rimedio, Figliolia ha aggiunto: “Ci auguriamo che a breve ci siano dei miglioramenti perché sinceramente non sono ammissibili le condizioni, al limite della sopportazione, in cui i cittadini, ripeto per lo più anziani e persone fragili, sono costretti ad aspettare prima di ricevere il vaccino”.

Da parte sua l’Asl Napoli 2 Nord ha riferito che la situazione di ritardo è stata determinata dai tempi di somministrazione del vaccino che si sono allungati dopo la vicenda AstraZeneca, con molte persone che chiedono in sostituzione la vaccinazione con Pfizer. L’azienda – ha informato il sindaco – ha assicurato di porre rimedio potenziando le postazioni di somministrazione del vaccino.