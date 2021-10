Pozzuoli, il maltempo fa crollare il muro perimetrale del carcere femminile

Gravi i danni del maltempo nell’area flegrea: a Pozzuoli il forte nubifragio di questo pomeriggio ha provocato il cedimento di una parte del muro perimetrale del carcere femminile.

La pioggia battente che ieri ha interessato gran parte della Campania ha creato disagi e problemi soprattutto nell’area flegrea e nella zona occidentale di Napoli. Il forte nubifragio ha provocato il cedimento di una parte del muro perimetrale del carcere femminile di Pozzuoli sul versante di via Pergolesi: crollata una porzione di muro di cinta di circa 10 metri. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia penitenziaria. Problemi anche nel centro storico della città flegrea e in periferia: allagamenti e traffico veicolare impazzito pure nelle vicine Licola e Arco Felice.

In via Cinthia, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, si è aperta una voragine, nei pressi dello svincolo della Tangenziale, provocata da un vero e proprio fiume di acqua e fango che ha interessato anche la zona di Agnano. Molte difficoltà soprattutto alla circolazione veicolare a Monte di Procida, a Bacoli, a Quarto e in via Campagna: terranei allagati e smottamenti dovuti alla forte pioggia.

Strade invase dall’acqua e calcinacci caduti anche nel quartiere napoletano Pianura dove alcune auto sono rimaste intrappolate dall’enorme quantità di pioggia e dagli allagamenti provocati dai tombini otturati dopo tanti mesi di siccità.