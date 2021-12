Pozzuoli: al Consorzio PalaTrincone l’appalto per la gestione del Palazzetto dello sport

Pozzuoli: il Consorzio PalaTrincone si è aggiudicato l’appalto per la gestione del complesso di via Cosimo Miccoli a Monterusciello. Le attività partiranno il prossimo 10 gennaio con corsi di nuoto e pallanuoto (il Palazzetto dello sport, attualmente hub vaccinale, sarà disponibile da luglio).

Il Consorzio è stato fondato grazie alla passione per lo sport di Carlo Silipo, ex pallanuotista pluridecorato e attuale commissario tecnico della Nazionale femminile di pallanuoto, che riveste il ruolo di uno dei responsabili della Napoli Nuoto; di Fulvio Palumbo deus ex machina del Consorzio Pozzuoli Basket, ex giocatore e allenatore di pallacanestro in ambito nazionale e dal gruppo manageriale dell’azienda D’Orta Spa, storica società nel panorama della disinfestazione che dalla sua nascita, nel 1937, ha visto succedersi ben tre generazioni alla guida della società creando un punto di riferimento in Campania nel vastissimo campo delle bonifiche ambientali.

Il presidente del Consorzio è Fulvio Palumbo, puteolano e figura storica del basket in Campania che solo poche settimane fa ha ricevuto dal Coni la stella di bronzo al merito sportivo.

La piscina del PalaTrincone aprirà ufficialmente le attività il 10 gennaio prossimo con corsi di nuoto e pallanuoto che saranno svolti da tecnici in ambito nazionale.

Il palazzetto dello sport, invece, che attualmente è un hub vaccinale sarà disponibile con ogni probabilità a luglio del prossimo anno anche se tutto dipende dal decorso della pandemia.

Il Consorzio PalaTrincone in collaborazione con il Comune di Pozzuoli sta allestendo prima della data del 10 gennaio una conferenza stampa con data e orario che saranno comunicati nei prossimi giorni.