Poste Italiane: le date del pagamento delle pensioni di dicembre e della Tredicesima

Pensioni: Poste Italiane ha previsto un pagamento scaglionato anche per le pensioni di dicembre. Ecco le date da sapere.

Proseguirà anche per il mese di dicembre il pagamento scaglionato delle pensioni da parte di Poste Italiane. Modalità che, come accade dallo scorso aprile, vuole evitare assembramenti presso gli uffici postali e consentire il regolare funzionamento del meccanismo di ritiro della pensione. Come sempre, Poste Italiane ha scelto di non concentrare il ritiro delle pensioni in un’unica data.

I primi a poter beneficiare dell’assegno pensionistico sono i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution e i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution, che potranno prelevare l’importo della propria pensione dagli oltre 7mila ATM Postamat già a partire dalla mattina del 25 novembre.

Ritiro pensioni di dicembre: ecco il calendario di Poste Italiane per il ritiro in sede

cognomi dalla A alla B: mercoledì 25 novembre;

cognomi dalla C alla D: giovedì 26 novembre;

cognomi dalla E alla K: venerdì 27 novembre;

cognomi dalla L alla O: sabato 28 novembre (solo mattina);

cognomi dalla P alla R: lunedì 30 novembre;

cognomi dalla S alla Z: martedì 1° dicembre.

Chi invece riceve l’importo sul proprio conto corrente bancario potrà vedere l’accredito a partire da martedì 1° dicembre 2020.

I cittadini con età pari o superiore a 75 anni possono richiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro all’arma dei Carabinieri.

Inps: tutto ciò che c’è da sapere sulla Tredicesima

Per molti pensionati italiani arriverà anche la Tredicesima, maggiorazione Inps sulla mensilità aggiuntiva di fine anno che dipende dall’importo della pensione, e che riguarda i pensionati che percepiscono l’assegno minimo. Il “bonus” tredicesima 2020 è pari a 154,94 euro e spetta a tutti coloro che prendono fino a 6.695,91 euro. Nel caso in cui il pensionato abbia anche altri redditi, i paletti sono i seguenti: 10.043,87 euro, oppure 20.087,73 euro nel caso in cui ci sia anche il reddito del coniuge.