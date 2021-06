Port Emerald è il nuovo singolo del cantautore napoletano Sesto

Con la ripresa di tutte le attività artistiche, anche il cantautore napoletano Sesto, torna alla ribalta con il suo ultimo singolo “Port Emerald”. A interpretarla e a darle voce è Fabiana Russo.

Dopo la terribile emergenza sanitaria che ha bloccato tutte le attività artistiche durante questo ultimo tremendo anno, è finalmente uscito “Port Emerald”, questo il titolo del nuovo singolo del cantautore napoletano Sesto, edizioni Suono Libero Music. Si tratta di una canzone pop, all’apparenza semplice e orecchiabile (perfetta per l’estate!), che però nasconde la denuncia di certi luoghi comuni e la rabbia di chi sente la necessità di staccare la propria vita dalle ruotine quotidiana di tutti i giorni. Port Emerald è firmata testo e musica dallo stesso Sesto, mentre la produzione è di Nando Misuraca per Suono Libero Music Edizioni.

«Non mi ricordo il momento esatto in cui nacque questa canzone – racconta Sesto – so solo che scelsi una tonalità e inventai un accordo mai suonato prima, ma che semplicemente si intonava con la melodia che avevo in testa. Port Emerald è il pub che frequento da sempre e a cui sono legati tanti bei ricordi. È un luogo dove si va per passare una serata spensierata e distrarsi dalle difficoltà della vita». E sul messaggio del brano dice: «È un invito a prendere un attimo per sé stessi, in cui sognare aocchi aperti, perché a volte i sogni sono più leggeri della realtà. Le difficoltà ci saranno sempre, ma l’unica cosa che non smetteremo mai di fare è sognare».

Port Emerald è accompagnato da un videoclip diretto dallo stesso Vincenzo Sesto, in cui compare anche una sirena-musa. «Rappresenta la voce della libertà e della spensieratezza, che chiama le persone a sé, le invita a lasciarsi andare e a ondeggiare tra gli affanni».

A interpretarla e a darle voce è Fabiana Russo, la sua compagna nel lavoro e nella vita, che con l’apporto della sua gradevole vocalità, porterà senza dubbio al successo questo nuovo singolo.