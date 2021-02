Ponticelli, via Stadera: arrestato per droga. IL NOME

Due uomini sono stati fermati a via Stadera, Ponticelli, a bordo di un’auto in possesso di un panetto di circa 100 grammi di hashish.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato in via Stadera due uomini a bordo di un’auto trovandone uno in possesso di un panetto di circa 100 grammi di hashish.

Alessandro Ferlotti, 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’altro, un 21enne napoletano, è stato denunciato per lo stesso reato.