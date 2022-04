Ponticelli, paura nella notte: bomba esplode nei pressi di un cavalcavia

Cronaca di Napoli: paura a Ponticelli per un ordigno esploso stanotte nei pressi di un cavalcavia. La bomba potrebbe essere ricollegata alla faida di Camorra.

Paura a Ponticelli, quartiere di Napoli Est, a causa di una bomba esplosa in piena notte. Come riporta “Il Mattino”, l’ordigno, artigianale ma dall’elevato potenziale esplosivo, è deflagrato in via De Meis, nei pressi del cavalcavia di via Pacioli.

La bomba, secondo le informazioni delle Forze dell’Ordine accorse sul posto subito dopo l’allarme, avrebbe distrutto un manufatto in muratura che fungeva da copertura ad uno snodo elettrico.

Sono gli unici danni rilevati: fortunatamente non si registrano feriti. Il cavalcavia di via Pacioli, dopo i rilievi del caso, è stato dichiarato agibile per il transito delle auto.

Gli inquirenti stanno vagliando anche l’ipotesi per cui tale attentato dinamitardo sia riconducibile alla faida di Camorra a Napoli Est, che qualche mese fa ha visto contrapposti il clan De Luca – Bossa – Minichini e il clan De Micco – De Martino.