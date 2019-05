Vincenzo De Luca: il governatore della Campania compie 70 anni, ma nella sua agenda ci sono soltanto impegni lavorativi.

Oggi, mercoledì 8 maggio, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, compie 70 anni, eppure nella sua agenda non sono in programma feste ma solo impegni di lavoro.

De Luca (già sindaco di Salerno per quasi 17 anni in due diversi periodi, deputato, sottosegretario ed esponente di primo piano del Partito Democratico) ha infatti in programma un’agenda fitta di incontri e di appuntamenti istituzionali (come una serie di sopralluoghi in alcuni impianti sportivi che ospiteranno le Universiadi).

E, come riporta “Il Mattino”, nel calendario lavorativo ci sono anche la firma di un protocollo d’intesa e un convegno dell’Università Suor Orsola Benincasa. Per il suo pragmatismo, evidentemente, un giorno vale l’altro, anche se è quello in cui raggiunge le 70 primavere. Agenda piena, forse in serata una cena in famiglia, con i figli e qualche fedelissimo. In attesa del futuro, che lo vedrà impegnato col solito spirito battagliero come Governatore della Campania, in attesa delle Universiadi a Napoli (manifestazione di cui va orgoglioso) e delle Regionali dell’anno prossimo, nelle quali potrebbe esserci un appassionante duello elettorale per la guida di Palazzo Santa Lucia col sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.