Matteo Salvini: il ministro dell’Interno ha annunciato un comitato per la sicurezza nella giornata di giovedì 15 agosto a Castel Volturno, “nel cuore della Campania che merita di più”.

Giovedì 15 agosto, il ministro dell’Interno Matteo Salvini sarà a Castel Volturno. Il titolare del Viminale trascorrerà dunque il Ferragosto “nel cuore della Campania che merita di più”.

L’occasione sarà quella del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che sarà da lui presieduto: al centro del vertice ci sarà il tema della lotta alle organizzazioni criminali che hanno base proprio sul litorale domizio, in particolare la mafia nigeriana.

Una visita che non sarà molto “gradita” al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che stamattina a CRC ha definito l’arrivo di Salvini in Campania come quello di “un turista in più“.

Prima di Castel Volturno, lo stesso Salvini ha annunciato su Facebook “una serie di appuntamenti d’incontro e ascolto”: il 7 agosto sarà nel Lazio, poi l’8 in Abruzzo, il 9 in Molise, il 10 in Puglia, l’11 in Calabria, il 12 in Sicilia e il 14 a Genova “per ricordare la tragedia del ponte Morandi”.