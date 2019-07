De Magistris: “La piscina della Mostra d’Oltremare aprirà al pubblico”

In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli in merito alla vicenda della gestione degli impianti sportivi dopo le Universiadi : “Le polemiche hanno accompagnato le Universiadi fino al secondo prima del loro inizio. Adesso avremo sicuramente giorni di polemiche. Tutto ciò dipeso dalla città di Napoli è stato un successo.