Assessore Borriello: “Lo stadio Collana va restituito alla città”

Al centro della riunione la situazione dello stadio Collana dopo la firma della convenzione tra la Regione Campania e il concessionario Giano.

Ancora una battuta d’arresto nella lunga vicenda dello stadio Collana, all’indomani dell’affidamento al concessionario Giano e della firma della convenzione con la Regione Campania.

Fari puntati sull’atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto dal concessionario e da Palazzo Santa Lucia e che, nelle valutazioni del comitato che raggruppa 23 associazioni sportive che prima operavano nell’impianto del Vomero, avrebbe stravolto radicalmente i contenuti del bando di gara.

Si parte dalla ristrutturazione dell’impianto, ha chiarito alla commissione Sandro Cuomo, portavoce del comitato, che doveva essere a carico del concessionario e che invece, di fatto, è stata effettuata dalla Regione con i fondi messi a disposizione per le Universiadi (8 milioni).

Ancora: tra rinuncia ai canoni annuali per i 15 anni di durata della convenzione e ad altri introiti da parte della Regione a seguito della revisione degli accordi economico-finanziari col concessionario, si arriva a 25 milioni di euro di soldi pubblici.

Un quadro poco chiaro, che ha già visto attivarsi la Corte dei Conti e la Procura della Repubblica con iniziative differenti, e rispetto al quale, ha concluso Cuomo, si chiedono al Comune chiarimenti sulla regolarità amministrativa e urbanistica delle attività già avviate e di quelle ancora da realizzare. Alla Regione si chiede, invece, di ritornare alle previsioni del bando ritirando l’atto aggiuntivo che ne stravolge i contenuti.

L’assessore allo Sport Borriello, che ha ricordato la partecipazione alle riunioni della commissione Trasparenza della Regione, ha chiarito che l’intenzione dell’Amministrazione è di prendere una posizione netta rispetto alla vicenda, alla luce dei fondi ancora disponibili delle Universiadi da utilizzare nella struttura e della necessità di restituire alla fruizione dei cittadini un impianto che è da considerare la “polisportiva” della città.

Molte le azioni in corso, sollecitate proprio dai cittadini che chiedevano tranquillità rispetto alla possibilità di iscrivere i propri figli ai corsi attivati dopo la riapertura. Da qui i controlli svolti dalla Polizia Locale, che hanno evidenziato irregolarità amministrative con elevazione di verbali a carico dei gestori e conseguente mancanza di autorizzazioni delle attività sportive svolte.

Rispetto alla possibilità di avviare attività commerciali nella struttura, Borriello ha poi chiarito che occorrerebbe una variante urbanistica e quindi l’avvio di un procedimento molto complesso, che prevede il passaggio in Consiglio Comunale.

Di fronte a questo “pasticcio” burocratico, amministrativo e politico, ha concluso, si rivendica il ruolo attivo del Comune come interlocutore rispetto a quanto sta avvenendo e, per questo, si sollecita una riunione allargata alla partecipazione della Regione e degli altri uffici comunali competenti.

Anche il consigliere Vincenzo Moretto (Misto – Lega Napoli Salvini) ha condiviso l’urgenza di fare chiarezza per restituire alla città e alla sua funzione il Collana. L’attuale blocco delle attività non fa bene a nessuno e per questo, nell’interesse dei cittadini, va incoraggiata l’interlocuzione con la Regione.

Il presidente Sgambati ha annunciato un prossimo incontro dedicato al tema per il 12 marzo.