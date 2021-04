Poggioreale, interdizione alle auto causa cantiere della Metropolitana: il dispositivo di traffico fino all’8 maggio

Cantieri a Napoli: l’interdizione circolazione veicolare fino all’8 maggio è dovuta al completamento della galleria di linea binario dispari della tratta Poggioreale/Capodichino della Linea 1 della metropolitana.

Il Comune di Napoli comunica che, per consentire lo spostamento della macchina di scavo TBM che prevede l’impiego di gru di grossa portata posizionata su strada nell’Emiciclo di Poggioreale, a seguito del completamento della galleria di linea binario dispari della tratta Poggioreale/Capodichino della Linea 1 della metropolitana, risulta necessario interdire la circolazione veicolare di attraversamento dell’Emiciclo fino al prossimo 8 maggio.

A tale scopo è stato adottato un particolare dispositivo di traffico che prevede di bypassare l’intero Emiciclo utilizzando il percorso alternativo: via Nuova Poggioreale / via Marino di Caramanico / piazza Francesco Saverio Arabia / via del Macello / via Nicola Miraglia e viceversa.

Per l’intero periodo dei lavori sarà garantito l’accesso pedonale e carrabile ai residenti di via Nuova Poggioreale fino al limite del cantiere e sarà conservato un camminamento protetto per l’attraversamento pedonale dell’intero Emiciclo sul lato dell’edificio Daziario per chiunque ne abbia interesse.