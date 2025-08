Pitti Pizza & Friends firma un capolavoro di gusto, musica e rispetto

L’edizione 2025 del Pitti Pizza & Friends si chiude tra applausi, emozioni e un modello organizzativo che ha fatto scuola tra migliaia di presenze in cinque giorni.

Finale esplosivo, affluenza enorme. Non è stata solo una grande festa, ma una dichiarazione d’intenti. Pitti Pizza & Friends 2025 ha portato a Salerno migliaia di persone in cinque giorni, trasformando Piazza della Libertà nel cuore pulsante della Campania, senza mai dimenticare rispetto, decoro e attenzione per ogni dettaglio.

«Desidero innanzitutto ringraziare il capostaff del Sindaco del Comune di Salerno, l’avvocato Enzo Luciano, che con un lavoro estenuante insieme agli assessori ha fatto sì che si potesse realizzare in parte un mio grande sogno: il Pitti Pizza & Friends a piazza della Libertà. Inoltre, desidero ringraziare l’onorevole Piero De Luca che ha creduto fin da subito nel nostro progetto, sia a Firenze al piazzale Michelangelo, sia a Salerno in piazza della Libertà», esordisce visibilmente emozionato l’ideatore Maurizio Falcone.

A queste parole fanno eco proprio quelle dell’onorevole Piero De Luca: «Pitti Pizza & Friends è ormai una tradizione consolidata, un evento capace di unire famiglie, comitive e turisti in modo trasversale, all’interno di una location da sogno: una delle piazze più belle d’Italia, simbolo della rivoluzione architettonica e urbanistica di questa città. Un contesto che si sposa perfettamente con un paesaggio incantato, con la musica, lo spettacolo e, naturalmente, con la pizza, patrimonio dell’Unesco.

Un grande evento, reso possibile grazie all’impegno degli organizzatori. Siamo soddisfatti: insieme agli appuntamenti che hanno preceduto questa manifestazione, Piazza della Libertà si conferma il luogo ideale per ospitare eventi di rilievo nazionale e internazionale anche nei prossimi anni».

L’evento ha raggiunto una copertura di 5 milioni di utenti tra Facebook e Instagram, 7.2 milioni di impression e 400 mila interazioni sui canali social. Un successo misurabile non solo nei numeri, ma nella qualità dell’esperienza vissuta da chi ha partecipato: famiglie, giovani, turisti, appassionati del gusto e amanti della musica. Tutti uniti in una grande “piantina” ideale, quella disegnata dall’organizzazione per guidare passo dopo passo tra tranci di pizza gourmet, spettacoli di altissimo livello e un’accoglienza impeccabile.

Uno degli aspetti più apprezzati, e non scontati, è stato proprio l’impegno costante per mantenere la piazza pulita, vivibile, rispettosa dei residenti e delle attività commerciali. In collaborazione con Salerno Pulita e con il supporto delle forze dell’ordine, ogni sera l’area è stata ripristinata con attenzione millimetrica, salvaguardando la pavimentazione, il decoro urbano e le aree di sosta.

«Solo ora posso tirare un sospiro di sollievo. Non è stato semplice, ma è stato bellissimo. Abbiamo lottato per tenere insieme qualità, sicurezza, rispetto dei luoghi e un’esperienza coinvolgente per il pubblico. E la soddisfazione più grande è vedere le persone andar via con un sorriso, con la voglia di tornare. Un risultato così lo si ottiene solo con una squadra unita, competente e appassionata», sottolinea Falcone.

In tanti hanno ringraziato l’organizzazione per l’accoglienza, per la chiarezza del percorso enogastronomico e per la pulizia costante dell’area, storcendo il naso solo di fronte al fatto che le pizzerie, forse, erano un po’ troppo distanti dal palco. Anche i momenti musicali, condotti con ritmo e ironia da Pippo Pelo e Adriana Petro e trasmessi in diretta ogni sera da Radio Kiss Kiss, media partner dell’evento, hanno raccolto consensi trasversali, culminando con il gran finale di ieri che ha visto sul palco Anna Tatangelo, Clementino, Luk3, Cioffi e giovani talenti, emergenti molti dei quali scelti in collaborazione con Florence Academy.

L’edizione 2025 si chiude dunque come un esempio virtuoso di evento pubblico: capace di attrarre senza travolgere, di far festa senza lasciare macerie, e soprattutto di restituire alla città un’immagine bella, accogliente e organizzata. Pitti Pizza & Friends è stato più di una manifestazione: è stato un patto tra sapore e civiltà, tra musica e rispetto, tra entusiasmo e responsabilità. E da oggi si pensa già al 2026.

Eventi come il Pitti Pizza sono fondamentali per celebrare la pizza, riconosciuta nel 2011 come “Patrimonio d’Italia per la tradizione” dal Ministero del Turismo, e per raccontarne la straordinaria varietà. La Campania, terra madre di questo simbolo della gastronomia italiana, è la patria della pizza tradizionale riconosciuta dall’Unione Europea (specialità tradizionale garantita) ma anche di quella a metro, a chilo, e delle varianti che si intrecciano con le specificità territoriali di ogni provincia.

Rappresentate, ognuna con le proprie eccellenze e le proprie scuole di pensiero sul “fare pizza”. Occasioni come questa sottolineano il valore di un settore che continua a innovare senza dimenticare la storia, valorizzando il lavoro dei pizzaioli e la ricchezza di un prodotto che è cultura prima ancora che cibo.

«Tutte le occasioni che fanno relazione e che costruiscono legami sono momenti da privilegiare perché questa è la sfida che ci attende», ha detto l’Arcivescovo Andrea Bellandi, ospite della manifestazione.

Grazie alle migliori pizzerie della regione, guidate dal maestro Nunzio Mascolo: da Brandi di Napoli a Pizza a Metro di Vico Equense, Quanto Basta di Benevento e Salerno, Antica Pizzeria da Reginè di Salerno, Vicolo della Neve di Salerno, Pizzeria San Matteo di New York, Nuceria espressione della pizza del territorio agro nocerino sarnese, Casertana – 280 Grammi di Caserta, L’Angelo e il Diavolo di Salerno, La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, I Due Fratelli di Salerno, Pizza e Pizza di Salerno, Cilentù la terra del mito del Cilento, Il Giardino degli Dei di Salerno (celiachia).

Fondamentale la presenza dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero Virtuoso, con il professor Roberto Russo coinvolti in un’esperienza di formazione sul campo che intreccia cultura del cibo, futuro e professionalità, grazie alla grande disponibilità della scuola, dei docenti e della dirigente scolastica.

Un ringraziamento speciale al dottor Domenico Della Porta, presidente dell’Osservatorio Malattie Occupazionali e Ambientali dell’Università di Salerno, per la supervisione scientifica tra salute pubblica, responsabilità sociale e sostenibilità del format.

Il team organizzativo ha lavorato con passione, precisione e dedizione: Luana Novella, Vincenzo Grimaldi, Carla Ferrentino (segreteria), Remo Grimaldi e Alda Grimaldi (risorse umane), Noemi Napoli (pubbliche relazioni), Raffaella Calipari, Antonio Gubitosi, Gaetano Benincasa, Sonia Faino, Lucia Grimaldi, Gianalfonso Ruggiero, Luca Ruggiero, Mauro Zoccoli, Tiziana Rutigliani, Annamaria Falcone, Roberta Diasco, Giada Falcone, Angela Apicella, Patrizia Apicella, Sara Fasulo, Nadia Faino, Paolo Feliciotto, Pierluigi De Filippo, Antonio Schiavone, Mariella Imparato, Vincenzo Quattromani, Marisa De Vita, Marco Campolo, Ester Puglia (amministrazione contabile).

Dottoressa Silvia Falcone (coordinamento medico sanitario), dottoressa Anna Pagano (direzione sicurezza alimentare), Lira Tv con il coordinamento di Giuliana De Donato, HumanKey e Gianluca Vitiello (sito web), Alessandro Madonia (coordinamento marketing), Dacam Engineering con Vittorio Cammarano (progettazione e piani di sicurezza), dottor Andrea Falcone (coordinamento tecnico), Gino Bardese (design), Fratelli Nasti con Carmine Nasti (allestimenti), Ruotolo Service con Valentino Ruotolo (service audio e luci), Effeggi Allestimenti con Giuseppe Faccenda (impianti elettrici), Carmine Marano e Ludovico Ragozzino (riprese videowall e televisive), Multitecnica con Agamennone Pappalardo (registratori di cassa telematici), Vivai Vesuviani.

L’evento, ideato da Maurizio Falcone e organizzato dall’Associazione Alimenta (presieduta da Falcone con Alfonso Aufiero vicepresidente) e da Effe Emme Eventi in collaborazione con Santoro Creative Hub (e tutta la sua squadra che ha lavorato per rendere il villaggio così elegante ed accogliente), è stato realizzato con il patrocinio e il sostegno di Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Regione Campania, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione della Comunità Salernitana, IPSEOA Virtuoso, ONMIC, Humanitas, AIC Campania, Associazione Italiana Celiachia.

Media partner Radio Kiss Kiss. Main sponsor Eté Supermercati, Motta Caffè, Molini Pizzuti. Sponsor Coca-Cola, Peroni, Energia Verde Italia, Gruppo Noviello, Fabbrocino, Finocchietto Esagerato, HumanKey, La Contadina, Ormeggio Autuori Salerno, Mugavero Veicoli Industriali, Annalisa, R.C.M. Costruzioni, Car Off Shore. Sponsor tecnici I Casola consulenti di bellezza, I Move smart mobility, Dacam Engineering, Ilka caseificio.