Piscinola, 34enne colpito da tre proiettili: indagini in corso

Il 34enne ferito da tre colpi di pistola a Piscinola, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato all’ospedale Cardarelli raccontando di essere stato vittima di un tentativo di rapina.

Un 34enne gia’ noto alle forze dell’ordine e’ arrivato ieri al Cardarelli alle 18:30 con tre ferite d’arma da fuoco ad entrambe le braccia. B.T. non e’ in gravi condizioni ed ai carabinieri del nucleo operativo del Vomero ha raccontato di essere stato affiancato da due persone a bordo di un motociclo in corso Marianella 68, nel quartiere Piscinola.

Dopo un tentativo di rapina del suo orologio, i due gli avrebbero sparato. A terra sono stati trovati cinque bossoli dal calibro ancora da definire. Le indagini sono a cura della compagnia Vomero ed rilievi eseguiti dal nucleo investigativo di Napoli.