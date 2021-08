Pianura, si torna a sparare: 25enne ucciso in un agguato

Aveva precedenti per droga il 25enne residente nel quartiere Pianura colpito a morte ieri in un agguato: il decesso in ospedale.

E’ morto in ospedale il 25enne con precedenti per droga ferito gravemente ieri in un agguato in via Jacopo Carrucci, a Napoli. Il giovane residente nel quartiere di Pianura, al centro di fibrillazioni tra clan rivali, era stato trasportato al Pronto Soccorso del San Paolo con ferite da arma da fuoco.

Sul suolo del ferimento, i carabinieri hanno trovato 10 bossoli calibro 9x21e alcune tracce di sangue. Indagini sono in corso per ricostruire il movente e risalire ai responsabili dell’agguato.