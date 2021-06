Pianura, picchia la moglie per avere i soldi per la droga: arrestato un 57enne

Pianura: i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 57 anni per le violenze ai danni della moglie (anche per estorcerle somme di denaro per acquistare la droga).

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Napoli Pianura hanno tratto in arresto un 57enne, pregiudicato, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Le indagini, condotte dal predetto reparto e coordinate dalla IV sezione “Violenza di genere e tutela della fasce deboli” della Procura di Napoli, hanno consentito di accertare come lo stesso avesse, in più occasioni:

costretto, mediante violenza e minacce , la moglie convivente a consegnargli somme di denaro per l’acquisito di sostanze stupefacenti ;

, la moglie convivente a consegnargli ; aggredito fisicamente la predetta, infliggendole sofferenze fisiche e morali perduranti.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.