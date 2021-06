Pianura, notte di musica per festeggiare l’anniversario in casa: tutti multati

Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno multato 18 persone che stavano festeggiando un anniversario di matrimonio in un appartamento a Pianura. Musicista recidivo.

Continuano i servizi di controllo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Nel quartiere Pianura – poco dopo la mezzanotte – i militari del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Artemisia Gentileschi. Era stata segnalata una festa in un’abitazione, molti schiamazzi e musica ad alto volume.

I Carabinieri – entrati nell’appartamento – hanno constatato che si stesse festeggiando il 38° anniversario di matrimonio dei proprietari. Presenti alla festa anche 16 persone, tra le quali due musicisti di un cantante neomelodico.

I Carabinieri hanno sanzionato tutti per aver violato le norme anti-contagio. Uno dei due musicisti era stato già sanzionato – sempre dai Carabinieri – la notte di domenica nel quartiere San Carlo Arena in via Calata di Capodichino.

In quella circostanza si stava festeggiando una comunione con 200 persone in strada e solo il buon senso dei militari scongiurò disordini.