Paulus Aeternus: l’omaggio di Francesco Cianci per Procida Capitale italiana della Cultura (VIDEO)

Procida Capitale Italiana della Cultura 2022: il 18enne filmaker Francesco Cianci ha realizzato un video in omaggio alla bellezza dell’isola.

Il giovane filmmaker Francesco Cianci (18 anni) ha realizzato “Paulus Aeternus”, un video dedicato a Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Una passione, quella dell’essere filmaker, che Cianci ha raccontato alla redazione di “2A News”:

“All’età di 13 anni, girando su internet, mi ritrovai diversi video di creators che facevano utilizzo del drone per aumentare la qualità dei loro video. Con la passione dell’informatica, della robotica e del fai da te mi appassionai a questo nuovo mondo del volo a pilotaggio remoto e cercai nella maniera più dettagliata possibile di informarmi sull’utilizzo e sulle conseguenze dell’acquisto di un Drone”. Così, “nel 2016, quando avevo ancora 13 anni, iniziai a collaborare realizzando dei video presso la Fondazione IDIS-Città della scienza e da quel momento iniziai a realizzare diversi video e a comunicare attraverso immagine. Nel 2018, all’età di 15 anni, comprai la mia prima videocamera professionale e fu l’anno in cui collaborai sul palco al concerto di Edoardo Bennato e realizzai diversi filmati per hotel, aziende, sale di registrazione e vari eventi”.

La svolta arriva nel 2019, “quando decisi di fondare Stringe e il relativo sito stringe.it , un team di produzione video semi-cinematografica. Con Stringe ho dato la possibilità, con i diversi servizi, di offrire agli artisti dei video per raccontarsi. Nasce Stringe Music per i Videoclip musicali come per Rico Femiano ed Ernesto Dolvi finalista di Italia’s Got Talent, Stringe Travel per i video dedicati al turismo e ai viaggi, Stringe Talks dedicato alle interviste professionali per artisti e non e Stringe Film per la realizzazione di Cortometraggi / Lungometraggi / Spot per cinema e televisione Riprese Aeree / Trailer / BookTrailer e servizi per il cinema come nel film “Delitto a Porta Portese” e “The Woodcutter” di Mirko Alivernini di Cinecittà Studios”.

Il suo percorso lo ha portato infine ad interessarsi a Procida Capitale della Cultura 2022: “A Febbraio 2021 scorrendo tra i post sui social, notai che diverse persone condividevano foto inerenti alla vittoria di Procida come capitale della cultura 2022 -prosegue Cianci – Ero già a conoscenza di tale vittoria ma guardando i post mi convinsi nel realizzare un video per l’isola, non però un semplice e normale video come tutti gli altri ma un vero e proprio corto che avesse l’intento di far emozionare lo spettatore.

Questo poiché ogni video trattato da Stringe deve essere diverso, deve distinguersi creando nello spettatore magia, entusiasmo, emozione e curiosità”. Questo viaggio è poi proseguito così: “Per una stretta conoscenza con Paolo Falanga, consigliere di circoscrizione e municipalità riceviamo i diversi recapiti per la realizzazione di questo progetto ma, qualche mese prima delle riprese riceviamo la notizia della sua scomparsa. L’intento -svela ancora il giovane filmaker – era quello di dedicare alla sua immagine un nostro lavoro, per essere sempre stato presente e disponibile.

Per questo motivo il progetto realizzato da S Travel uscito il 22 Gennaio 2022 per Procida Capitale della Cultura 2022 è intitolato “Paulus Aeternus”, dal latino Paulus che veniva imposto al figlio più giovane ovvero “il più piccolo”, proprio come Procida ed Aeternus poiché resterà per sempre viva la sua presenza”.