Passeggiare a Napoli: ecco alcuni luoghi per una splendida “cammenata”

Passeggiare a Napoli: dal Vomero al Centro storico ecco alcuni luoghi della città partenopea dove rilassarsi con una “cammenata” in compagnia delle persone care.

È ormai assodato in tutto il mondo che, tra le sue tante positività, Napule è ‘na cammenata, come cantava Pino Daniele in una delle sue canzoni più celebri.

Un verso che, con la graduale uscita dall’emergenza Covid 19, può essere certamente adattato anche ai nostri giorni, visto che le strade della città di Napoli si stanno pian piano ripopolando anche di turisti.

Le attrattive della città partenopea sono davvero tante, per cui è veramente difficile stabilire una “classifica” sui posti più “ambiti”. Possiamo dunque solo suggerire alcuni luoghi adatti a una splendida “cammenata”, in cui rilassarsi passeggiando in compagnia delle persone care.

Vomero

Il quartiere della zona collinare di Napoli è certamente l’ideale per fare delle belle passeggiate, con la possibilità di visitare posti splendidi, a cominciare da Castel Sant’Elmo e la Certosa di San Martino, da cui si gode di uno dei panorami più belli della città partenopea. Senza dimenticare le strade dello shopping, ovvero via Alessandro Scarlatti e via Luca Giordano, e il parco La Floridiana.

Posillipo

Considerato la cartolina di Napoli, Posillipo (quartiere di Napoli che dalla collina arriva fino al mare e separa il Golfo di Napoli da quello di Pozzuoli) rappresenta l’ideale per passeggiare insieme alla persona amata. La sua è una bellezza soprattutto naturale, visto che, oltre al panorama del Golfo, può contare per esempio sullo splendido parco Virgiliano.

Centro storico

Il vero e proprio cuore di Napoli. Potrebbe bastare dire che il Centro storico di Napoli è il più grande d’Europa ed è la zona più turistica, autentica e ricca di storia della città.

Vi si trovano stradine strette, antiche botteghe, pizzerie storiche, la maggior parte delle sedi universitarie, chiese, musei, monumenti, scavi, palazzi storici e siti archeologici. Tant’è vero che queste caratteristiche sono valse il titolo di patrimonio UNESCO. Infinite le sue strade famose nel mondo: via Toledo, corso Umberto, Piazza Dante, Via dei Tribunali, Piazza del Gesù, Via San Biagio dei Librai, Via Duomo e via San Gregorio Armeno (la strada dei pastori).

Chiaia

Il quartiere per eccellenza dalla movida e dello shopping, con ristoranti, baretti, negozi e hotel di lusso (basti pensare a via dei Mille, via Chiaia o via Filangieri). Ma, soprattutto, è il quartiere di Piazza Plebiscito e del Lungomare Caracciolo, anch’esso meraviglioso tratto per passeggiare in allegria con gli amici o la persona amata.