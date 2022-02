Paolo Sorrentino sulla candidatura agli Oscar: “Mi riempie di gioia”

Paolo Sorrentino, anticipazioni. Il regista sulla sua nuova candidatura agli Oscar “ È un grande onore e una grande responsabilità”.

Paolo Sorrentino è di nuovo candidato agli Oscar grazie al suo ultimo film, È stata la mano di Dio. Il film è entrato, infatti, nella short list di 15 titoli che possono competere ottenere la nomination per il miglior film in lingua straniera.

Intervistato da Variety, il regista napoletano ha dichiarato “È un grande onore e una grande responsabilità rappresentare ancora una volta il mio Paese. Essere candidato per la seconda volta mi riempie di gioia perché significa che la prima volta non è stata solo un colpo di fortuna. Questa seconda candidatura indica continuità nel mio lavoro e uno standard quantomeno dignitoso“.

“Gli Oscar sono un premio che è nato negli Stati Uniti e lì è cresciuto. Quindi penso che sia del tutto naturale che la maggior parte dell’attenzione vada ai film in lingua inglese. Ma ovviamente, non essendo americano, spero che fenomeni come Parasite possano ripetersi. In ogni caso, credo che ci sia un interesse abbastanza ampio da parte dell’industria e della critica cinematografica statunitense nei confronti dei film stranieri”, ha detto Paolo Sorrentino in riferimento alla vittoria dell’Oscar per il miglior film di Parasite.

Chiude poi l’intervista parlando del fenomeno secondo cui molti dei film stranieri vengono percepiti come lunghi e, quindi, noiosi nel panorama americano, tenendo presente, però, che molti degli ultimi successi sono film piuttosto lunghi.

“Posso solo parlare della mia esperienza personale. La grande bellezza durava due ore e venti minuti, ma non ho mai ricevuto critiche riguardo alla sua durata. È stata la mano di Dio dura due ore e dieci minuti, e anche in questo caso non ho sentito particolari lamentele riguardo alla durata del film. Un film ha la sua necessità, il suo ritmo, la sua ampiezza e lunghezza che rispecchiano queste esigenze. Se un film è ben fatto, può essere molto lungo e accontentare chiunque“.

