Panarea 2023, arriva Ronn Moss in concerto dal vivo

Venerdì 30 giugno il divo hollywoodiano Ronn Moss aprirà la stagione estiva dell’isola con un concerto dal vivo alla “Terrazza Luis Franciacorta”.

Dopo varie indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale che venerdì 30 giugno l’attore e cantante Ronn Moss sarà per la prima volta alle Isole Eolie. L’indimenticato Ridge Forrester di Beautiful, considerato tra gli artisti più conosciuti al mondo con le sue 7.000 puntate andate in onda in 130 nazioni diverse, si esibirà dal vivo alla “Terrazza Luis Franciacorta”, presso il Casual Panarea.

Grazie all’invito e all’amicizia tra Ronn e gli imprenditori internazionali Fabrizio e Grace Crimi, titolari tra gli altri di varie attività nel mondo delle eccellenze Made in Italy, per questa speciale occasione, sarà organizzata una cena esclusiva che inaugurerà l’estate dell’incantevole location,

L’attore e cantante sarà nell’arcipelago anche per alcune riprese del suo nuovo film. Intanto è appena uscito il suo nuovo album in tutto il mondo “Surprise Trip Love”, presentato qualche giorno fa da Mara Venier a Domenica In su Rai1.

Affascinato dall’Italia, Ronn continua nel suo viaggio tra vacanza e lavoro tra le meraviglie del nostro paese e dopo la Puglia inizierà una serie di appuntamenti musicali in Sicilia, il primo dei quali appunto a Panarea.

La giornata si partirà dalle 18.30 con l’aperitivo di benvenuto targato Luis Franciacorta per godersi lo spettacolare tramonto e il photo-call ufficiale con l’artista, per proseguire alle 20.30 con la cena a base di prodotti di eccellenze italiane e bollicine.

Alle 22.30 inizierà la performance live dell’artista americano con atmosfere di musica West Coast e le cover di brani internazionali famosissimi. Dopo il concerto l’artista si fermerà per un Meet & Greet con il pubblico presente e la serata proseguirà con il dj resident del club (info & prenotazioni: +39 3515106175).

Direzione artistica a cura di Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia in collaborazione con Paolo Urciuoli, Stefano Valecce, Daniele Signorini Milano, Carmen D’Elena Management.

Partner ufficiali Luis Franciacorta, White Wise, Crealisse Profumi, Migliorino Design, Steel Pan, Bottega Reale Ciancio.