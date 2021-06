Pallanuoto, serie A2 femminile: l’Aktis Acquachiara batte Velletri ed è in finale playoff

Aktis Acquachiara femminile: le ragazze di Barbara Damiani volano in finale playoff dopo aver battuto in trasferta Velletri per 13 a 9 in gara 2 della semifinale.

L’Aktis Acquachiara batte l’F&D H2o di Velletri in Gara 2 di semifinale playoff e si qualifica alla finalissima che metterà in palio un posto per la prossima edizione del massimo campionato di pallanuoto.

Si tratta della terza volta nella storia in cui il club biancazzurro approda all’ultimo atto del torneo cadetto; nel 2015 le ragazze di Damiani, superando Milano, conquistarono la promozione in A1 mentre due anni fa le partenopee dovettero arrendersi alla Pallanuoto Trieste.

Chi pensava che Gara 2 fosse per le squalotte una formalità si sbagliava di grosso. L’F&D H2o ha lottato su ogni pallone provando, in diverse occasioni, a complicare la vita alle napoletane. Nonostante l’ottima partenza (0-2), l’Aktis viene rimontato nel punteggio ed, addirittura, superato ben due volte da Velletri (5-3 e 6-5).

Nel terzo tempo esce fuori la maturità del gruppo che riesce a soffrire nel momento di maggiore difficoltà ed a sfruttare le occasioni create. Foresta, due volte, e Mazzola ribaltano il punteggio (8-6). Da questo momento in poi le laziali non riusciranno più a mettere il muso avanti. Alle reti di Pinci ed Ambrosini, che dimezzano lo svantaggio, replicano Anastasio ed ancora Foresta.

Nel finale, poi, l’Aktis mette definitivamente la freccia: Mazzola realizza una palombella vincente dai cinque metri del lato cattivo e Di Maria, prima finalizza una controfuga al meglio, poi chiude di fatto i giochi con la rete del definitivo 9-13.

Al fischio finale è festa grande in casa Acquachiara. “Complimenti alle ragazze per la vittoria e la qualificazione – ha commentato nell’immediato post-partita il presidente Franco Porzio -. Siamo felici e soddisfatti per questo traguardo raggiunto“.

In finalissima l’Aktis troverà il Como Nuoto, avversario incrociato due stagioni fa in semifinale playoff, che ha battuto la Rari Nantes Bologna nell’altra semifinale del tabellone. Per stabilire gli incroci e chi giocherà in casa in Gara 1 (prevista per il 4 Luglio prossimo), Gara 2 (8 Luglio) e nell’eventuale Gara 3 (11 Luglio) bisognerà attendere il sorteggio.

Intanto coach Barbara Damiani si gode il successo: “Abbiamo centrato il traguardo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Complimenti al Velletri per la prestazione di stasera e complimenti alle mie ragazze per la maturità che hanno avuto nel ribaltare il punteggio ed aver fatto loro la serie. Ora contro il Como ce la giochiamo. Lotteremo fino alla fine per provare a conquistare un posto nella prossima edizione della Serie A1“.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

F&D H2O – AKTIS ACQUACHIARA 9-13 (3-3, 3-2, 2-5, 1-3)

Velletri: Galbani, Passotti, Cosentino, Ambrosini 3, Zenobi, Carosi 2, Andreacarola 1, Mercuri, De Cuia 1, Scacco 2, Troncanetti, Pinci 1, De Luca. All. Luotto

Acquachiara: D’Antonio, Zizza, De Magistris 2, Scarpati A., Di Maria 3, Giusto, Mazzola 3, Tortora, Anastasio 1, Massa, Foresta 4, De Bisogno, Gaito. All. Damiani

Arbitri: Chimenti e Campora