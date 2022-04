Ospedale Santobono: grande successo per lo spettacolo organizzato dall’Istituto Sa.Dra.

Colori, forme, note ed emozioni: l’Istituto Sa.Dra. ha deciso di donare un’emozione a tutti i bambini dell’Ospedale Santobono di Napoli (in collaborazione con la Fondazione Santobono-Pausilipon).

Si è svolto venerdì 8 aprile, alle ore 19.30 presso l’Ospedale Santobono di Napoli, lo spettacolo all’aperto per bambini organizzato dall’Istituto Sa.Dra. in collaborazione con la Fondazione Santobono-Pausilipon.

“A volte le parole non bastano – Servono i colori, le forme, le note e le emozioni”: è questo il claim dello spettacolo, svoltosi rigorosamente nel rispetto delle norme anti-Covid con artisti che si sono esibiti negli spazi esterni del nosocomio napoletano, per consentire ai piccoli ospiti affacciati alle finestre di godere di un momento di svago e sollievo. Presenti all’evento la Dott.ssa Flavia Matrisciano, Direttrice della Fondazione Santobono-Pausilipon, e per l’Istituto Sa.Dra. Alfonso Anna ed Ivana Sacco. Negli spazi esterni della struttura, grazie agli effetti speciali, ai costumi e alle musiche fiabesche, è stato un crescendo di meraviglia e di emozioni per i piccoli, che hanno applaudito dalle finestre agli artisti coinvolti.

Un grande successo, tanto che, al termine dello spettacolo, Alfonso Anna Sacco ha dichiarato: «Siamo felici e orgogliosi di aver donato questo spettacolo a tutti i bambini dell’Ospedale Santobono, e crediamo che sia stato in grado di stupire ed emozionare tanto i grandi quanto i piccini».

L’Istituto Sa.Dra. ha così rinnovato il suo impegno a sostenere, con iniziative benefiche, l’Ospedale napoletano con il supporto della Fondazione Santobono-Pausilipon. «Crediamo in questa collaborazione con l’Istituto Sa.Dra. – ha dichiarato la Dott.ssa Flavia Matrisciano – e siamo lieti che i piccoli dell’Ospedale abbiano ricevuto questa piacevole sorpresa e un po’ di sollievo. Gli occhi dei bambini sanno cogliere cose che noi adulti spesso ignoriamo». Un’iniziativa eccezionale, che è stata capace di far commuovere il pubblico presente e di rendere la serata dell’8 aprile davvero speciale.