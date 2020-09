Ospedale di Caserta: reparto Covid pronto ma mancano le autorizzazioni

Ospedale di Caserta: il modulo di terapia Intensiva dedicato ai pazienti Covid 19 dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano è pronto ma mancano le autorizzazioni per renderlo operativo.

È paradossale la situazione del reparto di Terapia Intensiva dedicato ai pazienti affetti da Covid 19 dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, pronto da maggio ma senza le necessarie autorizzazioni per essere operativo.

Come riportato da “Il Mattino”, il reparto (che prevede 24 posti letto) non è operativo perché non sarebbe stato ultimato l’iter burocratico, per cui non è mai stata richiesta o comunque eseguita la verifica di consistenza, accertamento opportuno da parte del direttore dell’esecuzione del progetto di quanto eseguito da parte della ditta aggiudicataria dei lavori.

Ciò è avvenuto soltanto il 3 settembre, così come è avvenuto anche il collaudo delle apparecchiature. Poiché si tratta di un modulo di Terapia Intensiva, sono stati collaudati principalmente i ventilatori polmonari (di cui 4 continuano ad essere oggetto di previsione). L’ultimo passaggio deve arrivare dalla So. Re. Sa (società regionale per la sanità in Campania), committente dei lavori.

Dagli uffici dell’ospedale provinciale fanno sapere che è stato il nuovo direttore generale, Gaetano Gubitosa, a sollecitare affinché l’iter potesse essere ultimato nel più breve tempo possibile.