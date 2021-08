Orta di Atella, travolto da auto mentre era in bici: morto bracciante 42enne

Cronaca di Caserta: tragedia all’alba di ieri per le strade di Orta di Atella, dove un bracciante di 42 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto in corsa. Ferito un altro uomo.

Tragedia all’alba di ieri, martedì 3 agosto, per le strade di Orta di Atella, dove un bracciante africano di 42 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto in corsa mentre si recava a lavoro in bici.

Come riportato da “Il Mattino”, un 60enne a bordo di un’auto ha investito due immigrati del Burkina Faso.

Ad avere la peggio è stato il 42enne, mentre l’altro migrante ha riportato gravi ferite ed è ricoverato all’ospedale di Aversa. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri e la Procura di Napoli Nord.