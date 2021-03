Ora legale: domenica 28 marzo le lancette saranno spostate un’ora avanti

Ora legale 2021: alle 2 di domenica 28 marzo le lancette andranno avanti di un’ora. In molti Paesi d’Europa (come Francia e Germania) tale consuetudine è stata abolita.

Alle 2 di domenica 28 marzo tornerà l’ora legale: le lancette degli orologi dovranno essere spostate in avanti di un’ora. La convenzione, adottata per sfruttare meglio l’irradiazione del sole durante il periodo estivo, durerà fino a domenica 31 ottobre, quando si tornerà all’ora solare, spostando nuovamente gli orologi indietro di un’ora.

Le giornate dunque “si allungheranno”. Nonostante le indiscrezioni che ipotizzavano un’abolizione dell’ora legale in Italia, è stata depositata in sede Ue una richiesta formale di lasciare invariata la situazione.

Una scelta diversa rispetto a Francia, Germania, Finlandia, Lituania, Svezia ed Estonia, che hanno abolito una consuetudine, quella del passaggio dall’ora solare all’ora legale, che in Italia dura dal 1916 (durante la Prima Guerra Mondiale).

I Paesi del Nord, nei mesi estivi abbondantemente ricchi di sole fino a tarda ora, ne hanno infatti chiesto l’abolizione sulla scia di appositi sondaggi pubblici, portando il tema sui banchi dell’Unione Europea. La mozione non è però passata all’esame di Strasburgo e nemmeno dei ministri europei, che hanno deciso di rimandare la questione a quest’anno.

Negli anni, l‘ora legale ha assunto, per molti studiosi americani come europei, i contorni di un problema di salute pubblica, perché considerata dannosa per i ritmi sonno-veglia, in particolare delle persone più fragili, come bambini e anziani.