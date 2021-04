Oggi si festeggia la Giornata Internazionale del Bacio: ma quanto fa bene baciare?

La Giornata Internazionale del Bacio anche in tempi di pandemia è bene ricordare l’importanza del bacio. Ma quanto fa bene baciare? Lo sapevi che un bacio contribuisce a far bruciare dalle 8 alle 16 calorie? Vediamo tutti i benefici.

La Giornata Internazionale del Bacio si festeggia il 13 aprile ed è una giornata importante per ricordare il valore del bacio, anche in tempi di Coronavirus. In alcune nazioni l’International Kissing Day si celebra il 6 Luglio di ogni anno. Lo sapevi che un bacio contribuisce a far bruciare dalle 8 alle 16 calorie? Ma non solo. Vediamo tutti i benefici del bacio.

Origine

La data del 6 luglio è stata scelta grazie al bacio più lungo della storia, che è durato 58 ore e che ha avuto per protagonista una coppia tailandese durante una gara. La coppia ha battuto il suo stesso record di 46 ore consecutive.

Il 13 aprile 1896, inceve, ha visto l’uscita nelle sale del film The Kiss, diretto da William Heise, con protagonisti May Irwin e John C. Rice. Si tratta di un cortometraggio di circa 18 secondi che raffigura una rievocazione del bacio tra i due attori nella scena finale del musical teatrale The Widow Jones di John J. McNally.

È rilevante notare quindi che anche il 6 luglio è stato dichiarato il Giorno Internazionale del Bacio ma, in questo caso, la data è stata decisa in Inghilterra nel 1990 e ad oggi ci si riferisce a questa data come National Kissing Day, sebbene spesso si trovi indicata come una ricorrenza a livello mondiale, generando quindi una certa confusione. In altre parti del mondo, il 6 luglio viene invece considerato il Giorno Internazionale del Bacio Rubato.

Negli Stati Uniti, la Giornata Nazionale del Bacio è considerata essere il 22 giugno di ogni anno.

In India, invece, si è soliti considerare come Giornata del Bacio il 13 febbraio di ogni anno, quindi il giorno che precede San Valentino.

In Italia si festeggia il 13 aprile ed è bene ricordare tutti i benefici di un bel gesto di affetto.

Cosa succede quando diamo un bacio?

Il bacio è un comportamento complesso che richiede una significativa coordinazione muscolare che coinvolge un totale di 34 muscoli facciali e 112 muscoli posturali.

Il muscolo più importante coinvolto è il muscolo orbicolare della bocca, che viene utilizzato per arricciare le labbra e conosciuto in modo informale come il muscolo del bacio.

La reazione del corpo al bacio

Il bacio stimola un’impressionante attività che riguarda ormoni e neurotrasmettitori:

L’ ossitocina , che influenza la disponibilità all’innamoramento e rafforza il legame con il partner;

, che influenza la disponibilità all’innamoramento e rafforza il legame con il partner; Le endorfine , responsabili della sensazione di felicità e di benessere;

, responsabili della sensazione di felicità e di benessere; La dopamina che stimola il centro del piacere nel cervello.

Allo stesso tempo, entrano in circolo serotonina e adrenalina, che contribuiscono alla sensazione di eccitamento, serenità, euforia o appagamento. Inoltre, l’adrenalina aumenta la frequenza cardiaca: battendo più velocemente, il cervello riceve una dose extra di ossigeno.

Anche il cortisolo, noto come l’ormone dello stress, è coinvolto, diminuendo durante un bacio con evidenti effetti di rilassamento: i vasi sanguigni si dilatano e la respirazione diventa più profonda.

I benefici del bacio

Riduce lo stress

Aumenta l’intesa di coppia

Abbassa i livelli di cortisolo (ormone prodotto dallo stress)

Rafforza il sistema immunitario

Contribuisce a far bruciare dalle 8 alle 16 calorie

Attiva circa 30 muscoli del viso e contrasta la formazione delle rughe perioculari e periorali

Giornata Internazionale del Bacio in tempi di pandemia

Con la pandemia globale sarà più complicato festeggiare con il distanziamento sociale e l’obbligo di mascherina. Ma tra congiunti si può fare uno strappo alla regola. Inoltre è bello ricordare come un bacio sia importante per trasmettere affetto e amore, quanto siano benefici i suoi effetti sul cervello e sul corpo e quanto sia piacevole scambiarsi questo tipo di effusioni. Purtroppo fra amici, parenti e conoscenti bisognerà aspettare tempi migliori per ricominciare a scambiarsi i tradizionali baci sulle guance come forma di saluto.