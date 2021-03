‘Non si ruba a casa dei ladri’ su Canale 5. I film in tv sabato 6 marzo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv sabato 6 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma.

- Advertisement -

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv sabato 6 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Non si ruba a casa dei ladri – 21:20 Canale 5 Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 93′

93′ Regista: Carlo Vanzina Cast: Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca TRAMA Non si ruba a casa dei ladri è un film del 2016 diretto da Carlo Vanzina. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche il 3 novembre 2016. Antonio e Daniela vivono serenamente grazie a un’impresa di pulizie. Un giorno, però, l’impresa fallisce senza un apparente motivo e si ritrovano sul lastrico. I due allora, per poter pagare alla figlia gli studi negli Stati Uniti, accettano di lavorare come camerieri presso la mega villa di un tale Simone Santoro, pezzo grosso della politica, ma corrotto. Ben presto, Antonio scopre che è proprio a causa dei traffici illegali del suo nuovo capo che ha perso il lavoro. L’uomo decide così di rendergli pan per focaccia… Richard Jewell – 21:15 Sky Cinema Basic Instinct 2 – 21:00 Iris The Lego Movie 2: Una nuova avventura – 21:25 Italia 1 12 Soldiers – 21:05 Rai 2 L’acchiappasogni – 21:20 Rai 4 Non mi scaricare – 21:15 Premium Cinema 2 Papillon – 21:10 Rai Movie Il Padrino – Parte II – 21:20 Rete 4