Nocera Inferiore baciata dalla Fortuna: 29mila euro con un “5” al Superenalotto

Nocera Inferiore: il fortunato vincitore si è aggiudicato 29mila euro grazie a un “5” al Superenalotto.

La dea Fortuna ha fatto tappa a Nocera Inferiore, dove sabato 19 giugno è stato centrato un “5” al Superenalotto.

Come riporta “Agipronews”, la giocata vincente è stata effettuata in una tabaccheria di via Francesco Petrarca 54: la vincita è di oltre 29mila euro (per la precisione 29.649,20 euro).

Solo un mese fa, ovvero il 16 maggio, era stata la città di Battipaglia ad essere baciata dalla fortuna, grazie a un altro “5” al Superenalotto (in quell’occasione da circa 84mila euro).