Battipaglia baciata dalla Fortuna: vinti quasi 84mila euro con un “5” al Superenalotto

Battipaglia: il fortunato vincitore si è aggiudicato circa 84mila euro grazie a un “5” al Superenalotto.

La dea Fortuna ha fatto tappa a Battipaglia. La città salernitana ha infatti festeggiato una cospicua vincita al Superenalotto, grazie a un “5” da circa 84mila euro (per la precisione 83. 924, 89 euro): la giocata vincente è stata convalidata nel bar Pierino sulla Statale SS18 Taverna Maratea.

Non è la prima volta che la provincia di Salerno viene baciata dalla Fortuna sotto forma di Superenalotto in questo 2021, visto che nello scorso gennaio un 5 Stella era valso oltre mezzo milione di euro in quel di Nocera Inferiore.

Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 153,8 milioni di euro, che saranno messi in palio nel prossimo concorso.