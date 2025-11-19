Nicolai Lugansky ospite dell’Associazione Scarlatti

Il celebre pianista russo Nicolai Lugansky, sarà ospite giovedì 20 novembre, al Teatro Sannazaro per un recital pianistico con musiche di Beethoven, Schumann, Debussy e Wagner.

Serata di grande emozione, giovedì 20 novembre, quella che già si preannuncia essere un appuntamento di grande richiamo artistico, per la prestigiosa presenza di uno dei più grandi pianisti classici: il russo Nikolai Lugansky, che si esibirà al Teatro Sannazaro, per la stagione musicale dell’Associazione Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis.

“Il concerto di Nicolai Lugansky – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti – tra i più autorevoli protagonisti della scena musicale internazionale, rappresenta un vero evento per la città e per la nostra associazione. Ospitiamo il concerto di uno straordinario musicista, universalmente riconosciuto per la profondità del suo pensiero interpretativo, l’eleganza del gesto pianistico e quella rara combinazione di lucidità intellettuale e intensità emotiva che caratterizza i veri grandi della tastiera”.

Il programma del recital è un percorso complesso e ricco di sfumature, costruito sull’idea del contrasto come motore espressivo, attraverso cui ripercorrere i vertici più definiti della storia musicale europea: dalla tensione drammatica della “Sonata n. 17 in Re minore, op. 31 n. 2 – La tempesta” di Beethoven, documento di un’epoca di crisi e di trasformazione interiore, alla vitalità caleidoscopica ed inquieta del “Carnevale di Vienna op. 26” di Robert Schumann, fino alla rivoluzione timbrica e impressionistica nelle “Estampes” di Claude Debussy.

Un programma dunque molto interessante e coinvolgente che, infine, approda al mondo di Wagner, presentato attraverso l’affascinante dimensione spirituale della trascrizione pianistica che Lugansky rinnova con il proprio contributo creativo completando e rielaborando la trascrizione della “Entrata degli Dei nel Valhalla”.

Nato a Mosca nel 1972, è riconosciuto per la sua straordinaria profondità e versatilità interpretativa. I suoi meriti artistici e le sue registrazioni hanno ricevuto numerosi premi, tra cui il Diapason d’Or e il Gramophone Editor’s Choice. Collabora regolarmente con le principali orchestre e direttori internazionali, tra cui Kent Nagano, Yuri Temirkanov e Gianandrea Noseda. Nel 2013 gli è stato conferito il titolo di “Artista del Popolo di Russia”.

“Per la Scarlatti, che da oltre un secolo coltiva il ruolo di presidio culturale a Napoli – conclude Tommaso Rossi – ospitare un artista come Lugansky significa riaffermare la centralità dell’ascolto e della qualità nella vita culturale della città. Questa serata offre un incontro irripetibile con un artista che continua a ricordarci quanto la musica sia uno dei linguaggi più potenti e necessari del nostro tempo”.

Nikolai Lugansky sarà inoltre protagonista, tra il 19 ed il 21 novembre, di una Masterclass internazionale di Pianoforte promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Ensemble Mercadante. Le tre giornate di studio in programma presso la sede dell’Istituto, a partecipazione completamente gratuita, coinvolgeranno sei giovani pianisti, Luca Apicella, Michele Castaldo, Luca Cianciotta, Joseph D’Urso, Gianantonio Frisone e Vito Saulle, selezionati attraverso un bando internazionale.

Per il concerto di giovedì 20, biglietti da 12 a 30 euro (con altre riduzioni specifiche per enti convenzionati, under 30 e conservatori di musica).

Informazioni: www.associazionescarlatti.it