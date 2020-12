Nick jr, Nickelodeon e Super!, i cartoni animati per Natale: ecco Baby Shark

Nick jr, Nickelodeon e Super!: ecco il palinsesto di cartoni animati e telefilm previsti nel periodo natalizio. Martedì 22 dicembre arriva Baby Shark.

Quest’anno il Natale avrà il potere di unirci sotto l’Albero di Natale per passare del tempo con i propri cari. Trascorreremo ore in famiglia, ascoltando storie lontane ma anche vivendo l’intrattenimento dinamico e sempre positivo dei tre canali kids di ViacomCBS Networks Italia che per questi giorni di festa ha studiato una programmazione speciale. Iniziamo con l’attesissimo debutto del primo episodio della serie animata Baby Shark’s Big Show!, il 22 Dicembre alle 20:00 solo su Nick Jr, il canale prescolare in onda sul canale 603 di Sky, si va tutti sott’acqua con l’episodio inedito intitolato: “Il desiderio di Nuotale”.

Nelle profondità marine la festa del “Nuotale” è alle porte: Baby Shark e William vorrebbero tanto ricevere in regalo un “Ruttabolle”, il gioco più desiderato da tutti i pesciolini del mare. Ma quando Babbo Squalo sembra essere scomparso dal Polo Nord, toccherà a loro trovarlo e salvare il vero spirito del Nuotale.

Inoltre, tutti i giorni alle 15:40 sarà in onda lo Stunt di programmazione natalizia: I piccoli aiutanti di Babbo Natale. Un’ora di programmazione speciale con le avventure natalizie dei personaggi più amati come: Paw Patrol, Blaze, 44 Gatti, Blues’ Clues and you e tanti altri.

Ci sarà spazio anche per alcuni episodi inediti, come gli attesissimi speciali natalizi di Alvinnn!!! intitolato Buon Natale dai Chipmunk e di Bubble Guppies I Guppies salvano il Natale!. Il 23 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 20:00, è pronta al debutto Deer Squad, la nuovissima serie prescolare che ha come protagonisti Kay, Rammy, Lola e Bobbi. Quattro “cerbiatti in azione” che con i loro mitici poteri (acqua, sole, terra e piante) e dei veicoli supertecnologici proteggeranno la città e la foresta che la circonda. Una serie improntata sull’ecologia e sull’ambiente.

Su Nickelodeon – canale 605 Sky – dal 23 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 15.30, debuttano finalmente i nuovi episodi della serie animata Lui è Pony che chiudono la prima stagione.

Per il periodo natalizio, il brand ha realizzato una campagna digital sull’account Instagram di Nickelodeon, intitolata #ShareaSmile, per portare il sorriso all’interno delle famiglie con un’attività che si concluderà il 27 dicembre. L’albero di Natale sarà il protagonista di questa comunicazione con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie nella sua realizzazione, inoltre, i social di Nickelodeon metteranno a disposizione grafiche e immagini ispirazionali perché tutti possano trovare un caldo sorriso in questo Natale. E per tutti i follower è a disposizione il nuovissimo filtro per trovare il sorriso dei personaggi di Nickelodeon più adatto.

In parallelo sul canale andrà in onda lo stunt di programmazione “Condividi una risata”, ogni giorno alle 17.00 una striscia di episodi natalizi delle migliori serie di Nickelodeon tra cui gli episodi speciali inediti di A casa dei Loud, I Casagrande e lo speciale natalizio da 45minuti “The All Star Nickmas Spectacular” con tutte le star di Nick.

Su Super! – canale 47 del digitale terrestre e 625 di Sky – l’appuntamento è dal 19 dicembre al 10 gennaio con Let’s Movie con un doppio appuntamento: alle 11.25 e alle 19.05. Il 25 dicembre andranno in onda una carrellata di episodi speciali a tema degli show più amati del canale. Inoltre, dal 19 dicembre, in corrispondenza con gli episodi de I Thunderman alle 18.15, saranno trasmesse le migliori foto famiglia in versione postcard natalizia che gli utenti avranno mandato al sito del canale.