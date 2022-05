Netflix: annunciata una nuova serie di Zerocalcare

Netflix, anticipazioni. Il colosso dello streaming ha appena annunciato una nuova serie del fumettista italiano Zerocalcare.

Arrivano le ultime anticipazioni di Netflix. Nel corso di un evento a Roma, tra le altre, il colosso dello streaming ha annunciato una nuova serie tv del fumettista italiano Zerocalcare.

Dopo il successo di Strappare lungo i bordi Zerocalcare torna con un nuovo progetto di cui però non sappiamo niente se non che sarà prodotto da Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing, la casa editrice dei fumetti dell’autore stesso.

La piattaforma di streaming ha dichiarato in un commento su Twitter che “In questo nuovo progetto animato, Zerocalcare torna con tutto il suo mondo narrativo, il linguaggio unico ed i suoi personaggi inconfondibili in sei episodi da mezz’ora”.

