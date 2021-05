Netflix: nuovo teaser trailer per Stranger Things 4 [VIDEO]

Netflix, anticipazioni. Nuovo teaser trailer per il lancio della quarta stagione di Stranger Things con protagonista Eleven.

Arrivano le ultime anticipazioni di Netflix. Il popolare sito di streaming ha da poco diffuso, tramite i propri canali social, un nuovo teaser trailer della quarta stagione della serie Stranger Things.

Protagonista del trailer è Eleven, interpretata da Millie Bobby Brown, uno dei personaggi più amati della serie. Nel video tante scene confuse, per non far trapelare troppo di quello che vedremo.

Le uniche cose chiare, infatti, sono i numeri 002 e 004. Nessun indizio sul loro significato, anche se in rete si pensa possano essere degli esperimenti correlati alla stessa Eleven, che in italiano vuol dire 11.

Quello che sappiamo, per bocca degli stessi Finn Wolfhard e Gaten Matarazzo, è man mano che si va avanti con le stagioni, l’universo di Stranger Things si espande e diventa sempre più oscuro e terrificante.

“Penso che la maggior parte delle persone dirà che questa stagione è più spaventosa rispetto alle tre precedenti. Cosa che adoro, perché è stata molto divertente da filmare” ha dichiarato Gaten nei mesi scorsi.

“Ogni stagione diventa più dark. So di averlo già detto con la terza stagione, ma questa è davvero la stagione più oscura di sempre nello show. La quarta stagione finora, è la stagione più oscura che ci sia mai stata. Ogni anno diventa più grande, più divertente, oscura e triste. Ogni anno viene migliorata!” ha dichiarato invece Finn.

Né nel filmato, né Netflix stessa ha fatto sapere una data per il rilascio della serie, dopo i vari ritardi causati dal covid nel corso dell’ultimo anno. Non ci resta, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.

