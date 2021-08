Netflix, le principali serie tv di settembre: grande attesa per La casa di carta e Lucifer (TRAILER)

Netflix: con l’inizio di settembre il colosso mondiale dello streaming ha in programma alcune attesissime serie tv. Ecco quando saranno trasmesse le attesissime stagioni finali de La casa di carta e Lucifer.

Il mese di settembre si avvicina e Netflix, colosso mondiale dello streaming, trasmetterà per i suoi abbonati alcune delle serie tv più attese nel mondo.

In particolare, spiccano il gran finale de La casa di Carta e di Lucifer, vere e proprie serie cult. Ma ecco nel dettaglio le principali serie tv che partiranno a settembre su Netflix.

La casa di carta 5

A partire da venerdì 3 settembre andrà in onda la quinta e ultima stagione de La casa di carta, una delle serie tv più viste negli ultimi anni.

Una serie che ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo con la sua capacità di mostrare il lato umano di chi compie atti considerati “disumani”.

E chissà in cosa consisterà il piano perfetto del Professore che verrà messo in pratica per un’ultima e decisiva volta…

Lucifer 6

Venerdì 10 settembre partirà il gran finale di Lucifer, il diavolo più famoso della storia occidentale che con la sua sesta stagione, e questa volta nei panni di neo-Dio, porterà a termine la sua avventura.

Un’ultima stagione per una serie che avrebbe dovuto concludersi con il quinto capitolo, ma che il pubblico ha fortemente voluto tornasse a raccontare nuove avventure. “Tenete pronti i fazzoletti”, dichiara la sinossi ufficiale dell’ultima stagione della serie…

Sex Education 3

Da venerdì 17 settembre scatterà la terza stagione di Sex Education. Scritta e ideata da Laurie Nunn, Sex Education 3 regalerà ai fan nuove avventure da seguire con il fiato sospeso nei corridoi della Moordale tra femminicidi, una nuova preside e tanti rapporti interpersonali da vivere.

È un nuovo anno: Otis fa sesso occasionale, Eric e Adam hanno ufficializzato la loro relazione e Jean sta per avere un bambino. Nel frattempo, la nuova preside Hope cerca di ripristinare gli standard di eccellenza della Moordale…