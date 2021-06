Netflix: le migliori uscite di luglio 2021

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di luglio 2021.

Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo di Netflix per il prossimo futuro. Senza indugi, ecco i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di luglio 2021.

Serie Tv Netflix:

Generazione 56K – 1 luglio

Italia, fine anni ’90: sulla piccola isola di Procida sbarca finalmente Internet, sconvolgendo per sempre le vite amorose dei piccoli Daniel, Matilda, Luca e Sandro. Vent’anni più tardi sarà sempre Internet a farli riconnettere, dimostrando che, anche in un mondo completamente cambiato, certi sentimenti non cambiano mai. A luglio 2021 su Netflix.

Young Royals – 1 luglio

La serie è incentrata sul principe Wilhelm (Edvin Ryding), futuro erede della corona svedese. Quando il principe Wilhelm arriva al prestigioso collegio Hillerska, il giovane regnante ha finalmente l’opportunità di esplorare il suo vero io e scoprire che tipo di vita vuole davvero.

Resident Evil: Infinite Darkness – 8 luglio

Resident Evil diventa una serie animata in CGI, la prima nella storia del franchise, Resident Evil: Infinite Darkness, disponibile su Netflix dall’8 luglio 2021

Master of the Universe: Revelation – 23 luglio

Secondo quanto rivelato dai magazine statunitensi di settore, racconta di Teela, ex capitano delle guardie del castello di Grayskull, e del suo tentativo di ritrovare la spada del potere, andata perduta dopo la distruzione di Eternia: una missione cruciale per sventare la fine dell’universo.

Film Netflix:

Dynasty Warriors – 1 luglio

Basato sull’omonimo gioco di Koei Tecmo, il 1 luglio arriva su Netflix il film Dynasty Warriors. La ribellione dei turbanti gialli scoppia alla fine della dinastia Han orientale. Con l’aiuto del suo fidato braccio destro Guan Yu e Zhang Fei, il capo della milizia Liu Pei sopprime con successo la rivolta. Il calcolatore signore della guerra Dong Zhuo approfitta della situazione e prende il controllo della corte, suscitando ulteriori disordini.

The 8th night – 2 luglio

E’ un film thriller sudcoreano di Kim Tae-hyung. Interpretato da Lee Sung-min, Park Hae-joon e Kim Yoo-jung, la pellicola racconta la lotta degli esorcisti per fermare la resurrezione dei due misteriosi esseri che hanno tormentato gli umani e sono stati rinchiusi in 2 scrigni per 2500 anni.

A classic horror story – 14 luglio

Musica per bambini, una casa abbandonata, cinque sconosciuti: sembra il classico film dell’orrore e invece…

Blood Red Sky – 23 luglio

Una donna con una misteriosa malattia è costretta ad agire quando un gruppo di terroristi tenta di dirottare un volo transatlantico notturno. Per proteggere suo figlio, dovrà svelare il suo oscuro segreto e scatenare il vampiro che è in lei.

L’ultima lettera d’amore – 23 luglio

Un’ambiziosa giornalista scopre una serie di lettere d’amore segrete risalenti agli anni ’60 che raccontano della relazione proibita di una coppia, e decide di risolvere il mistero intorno al loro amore.

