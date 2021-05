Netflix, serie tv e film: le migliori uscite di giugno 2021

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di giugno 2021.

Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo di Netflix per il prossimo futuro. Senza indugi, ecco i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di giugno 2021.

Serie Tv Netflix:

Sweet Tooth – 4 giugno

Dai produttori esecutivi Susan Downey e Robert Downey Jr. è in arrivo su Netflix Sweet Tooth, una favola postapocalittica tratta dai popolari fumetti di DC Comics. La serie racconta la storia di un bambino metà umano e metà cervo e di un viandante solitario che intraprendono insieme un’avventura straordinaria.

Lupin, seconda parte – 11 giugno

Per vendicarsi di Hubert Pellegrini, Assane ha distrutto la sua famiglia. Ormai alle strette, deve escogitare un nuovo piano, anche a costo di mettersi in pericolo.

Il regista nudo, seconda stagione – 24 giugno

Takayuki Yamada interpreta la vita caotica di Toru Muranishi, un pioniere delle trasmissioni proibite molto amato dalla sua epoca e dai suoi compagni. La seconda stagione de Il regista nudo arriva su Netflix a giugno.

Sex/Life – 25 giugno

La protagonista è una donna con tutto da perdere, madre di due che si mette alla ricerca di quella giovane e sexy ragazza single che era un tempo. Billie intraprende un viaggio sul viale dei ricordi che mette il suo presente, in cui è moglie e madre, in collisione con il suo passato selvaggio.

Film Netflix:

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Il Film – 2 giugno

Quando un potere oscuro avvolge la Terra dopo un’eclissi totale di sole, le guerriere Sailor devono riunirsi per riportare la luce nel mondo. Pretty Guardian Sailor Moon Eternal è dal 3 giugno solo su Netflix.

Dancing Queens – 3 giugno

Su Netflix, arriva una storia di amore, amicizia e passione, che parla di sogni e di danza: Dancing Queens. Ambientato nel mondo delle Drag Queen, il drama vede protagonista Molly Nutley ed arriva su Netflix il 3 giugno 2021.

Un padre – 18 giugno

Kevin Hart è un padre single che deve crescere una figlia. … La pellicola segue la storia di Matt, padre vedovo che deve fare i conti con una figlia da dover crescere da solo, tra alti e bassi della genitorialità.

Sembrava perfetto… e invece (Good on paper) – 23 giugno

Andrea Singer ha sempre messo al primo posto la sua carriera da cabarettista e l’amore non è mai stato una sua priorità. L’incontro con Dennis, uno stravagante nerd dotato di un fascino disarmante, la spinge però ad abbassare la guardia. La sua migliore amica Margot però non è convinta che Dennis sia davvero ciò che sembra ed esorta Andrea a indagare sul suo conto.

America: Il Film – 30 giugno

Imbracciata la sega elettrica, George Washington attacca gli inglesi con l’amico birraiolo Sam Adams in un’irriverente interpretazione della rivoluzione americana. La commedia è su Netflix dal 30 giugno.

