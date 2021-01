Netflix: annunciati 70 nuovi film per il 2021[VIDEO]

Netflix, anticipazioni. La piattaforma di streaming annuncia, con un trailer, tutti i nuovi film per l’anno corrente in risposta ai propri competitor.

Arrivano le ultime anticipazioni della programmazione di Netflix. La popolare piattaforma di streaming risponde alla concorrenza annunciando, tutti assieme, ben 70 film per il 2021, più di uno a settimana.

Lo fa con un trailer con alcuni dei personaggi di spicco di Hollywood, protagonisti delle nuove produzioni in arrivo in quest’annata. In gennaio usciranno “The White Tiger” e “Malcolm & Marie” con Zendaya e John David Washington.

“Don’t Look Up”, “The Power of the Dog” e “Red Notice” sono alcuni dei titoli annunciati.

Netflix risponde a tono ai propri competitor con l’annuncio di 70 nuovi film che arricchiranno la già sconfinata collezione cinematografica della più grande piattaforma di streaming del mondo.

Tra dicembre e gennaio, infatti, Disney e Warner avevano annunciato le sostanziose novità dei propri canali di straming e Netflix non è voluta essere da meno. Tra i film tanti colossal di Hollywood.

Nel trailer, con cui sono stati annunciati i film, compaiono Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson, le star del colossal da 160 milioni di dollari “Red Notice”: sarebbe dovuto uscire lo scorso giugno con Universal ma Netflix lo ha adottato dopo un nuovo rinvio.

Concludono la presentazione Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, i protagonisti di “Don’t Look Up” di Adam McKay assieme ad Ariana Grande, Timothee Chalamet, Kid Cudi e Meryl Streep.

Nel mezzo vediamo il debutto sulla piattaforma della regista premio Oscar Jane Campion con “The Power of the Dog”. Lin-Manuel Miranda dirigerà il suo primo film, l’adattamento del musical “tick, tick… Boom” mentre Jay-Z produrrà “The Harder They Fall”, un western.

