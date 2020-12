Netflix: Ecco le migliori uscite di gennaio 2021

Brooklyn Nine-Nine – 10 gennaio 2021

Una serie a metà tra la commedia e il crime che segue il Detective Jake Peralta, un poliziotto sveglio e in gamba che non ha mai dovuto lavorare più di tanto né rispettare troppo le regole grazie all’impressionante record dei suoi arresti. Ma le cose stanno per cambiare con l’arrivo del Capitano Ray Holt, che è estremamente ligio alle regole e pretende che tutti i suoi subordinati agiscano di conseguenza.

Film Netflix:

Spider-Man 1, 2 e 3 – 1° gennaio 2021

Il 2021 inizia con Spider-Man, e per la precisione con quelli di Sam Raimi.

Piece of a woman – 7 gennaio 2021

Dal premiato regista Kornél Mundruczó e dal produttore esecutivo Martin Scorsese, Pieces of a Woman è la storia profondamente personale, straziante e trascendentale di una donna che impara a convivere con il dolore causato da una perdita.

La tigre bianca – 22 gennaio 2021

Dall’acclamato scrittore e regista Ramin Bahrani arriva l’epico viaggio di un povero autista indiano (Adarsh Gourav) che usa il suo ingegno e la sua astuzia per liberarsi dalla servitù dei suoi ricchi padroni (Rajkummar Rao e Priyanka Chopra Jonas). La tigre bianca (The White Tiger) è tratto dal bestseller del New York Times e dal romanzo vincitore del Man Booker Prize 2008: scritto da Aravind Adiga.

