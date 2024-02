Negli UCI Cinemas arriva Bob Marley – One Love, previsto un gadget

Acquistando sui canali online del Circuito il biglietto per una delle proiezioni previste dal 22 al 25 febbraio negli UCI Cinemas i fan del cantante raggae più famoso di sempre riceveranno in omaggio un sottobicchiere brandizzato.

Dal 22 febbraio negli UCI Cinemas arriva Bob Marley: One Love, il film diretto da Reinaldo Marcus Green che celebra la vita e la musica di un’icona che ancora oggi ispira intere generazioni attraverso il suo messaggio di amore e unità. Per l’occasione il Circuito ha pensato a un omaggio dedicato ai fan del musicista: acquistando sul sito www.ucicinemas.it o sull’app del Circuito il biglietto per una delle proiezioni previste dal 22 al 25 febbraio gli spettatori riceveranno in omaggio un sottobicchiere brandizzato.

Questo lungometraggio porta per la prima volta sul grande schermo la straordinaria e potente storia di Bob Marley, un artista che ha superato avversità incredibili per creare una musica rivoluzionaria. Il film, distribuito da Eagle Pictures, è stato prodotto in collaborazione con la famiglia Marley e interpretato da Kingsley Ben-Adir nel ruolo del leggendario musicista e da Lashana Lynch nel ruolo della moglie Rita.

Le multisala che proietteranno Bob Marley: One Love a partire dal 22 febbraio sono: UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Villesse (GO), UCI Palermo (PA), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Verona (VR), UCI Certosa (MI), UCI Pioltello (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Luxe Megalò, UCI Sinalunga (SI), UCI Curno (BG), UCI Piacenza (PC), UCI Firenze (FI), UCI Perugia (PG), UCI Ferrara (FE), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Milano Fiori (MI), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Casoria (NA), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Molfetta (BA), UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Fiumara (GE), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Orio (BG) e UCI Bicocca (MI).