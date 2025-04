Nasce Podclassic: il podcast culturale degli studenti del Liceo Classico Umberto I di Napoli

È stato presentato ufficialmente nel corso della Notte Nazionale del Liceo Classico il nuovo canale Spotify PodClassic, il podcast del Liceo Classico Statale Umberto I di Napoli.

PodClassic è un progetto che intreccia cultura, letteratura, storia e attualità attraverso le voci delle studentesse e degli studenti dell’Umberto. Parte integrante della redazione della Rivista d’Istituto, il podcast ha coinvolto le classi terze dello scorso anno e dell’anno in corso, per un totale di 19 classi, oltre ai partecipanti alle attività pomeridiane della redazione.

Analisi socioculturali, riflessioni su filosofia, arte, scienza e società, narrazioni originali e dialoghi su temi di ieri e di oggi trovano voce negli episodi ideati, scritti e raccontati dai ragazzi. Il progetto ha già prodotto circa venti serie, ognuna composta da quattro a sei puntate, per un totale di ottanta episodi originali. Gli episodi verranno pubblicati ogni venerdì alle ore 18.00 su Spotify.

“Il podcast – ha spiegato la professoressa Silvia Esposito – rappresenta una delle forme più vivaci e accessibili di narrazione contemporanea. Unisce la tradizione della parola orale con le potenzialità offerte dal digitale, aprendo spazi nuovi all’espressione culturale, al dialogo e alla condivisione. Le trasformazioni tecnologiche degli ultimi anni hanno reso possibile, anche per i più giovani, non solo l’ascolto, ma anche la produzione di contenuti multimediali, favorendo la nascita di una comunicazione più diretta, inclusiva e personale.

Ogni episodio è il frutto di un lavoro collettivo e consapevole, in cui gli studenti hanno messo in gioco passioni, capacità e sensibilità. Hanno imparato a lavorare in gruppo, a strutturare un messaggio, selezionare fonti, costruire un discorso e sostenere un punto di vista, valorizzando le proprie conoscenze e confrontandosi con quelle degli altri. La varietà degli argomenti affrontati riflette la pluralità di sguardi che caratterizza la nostra comunità scolastica.”

Durante la manifestazione è stata anche annunciata la trasformazione della rivista del liceo: il nuovo numero si chiamerà Festhaus, ispirandosi al “tempo solenne” teorizzato da Byung-Chul Han nel libro La società della stanchezza.

“La nostra redazione – prosegue la docente – incarna questo spazio-tempo sacro, un luogo di creazione, crescita e riflessione, in cui la comunicazione diventa atto consapevole e responsabile. Ci ispiriamo al modello dell’open space della Bauhaus: un laboratorio dinamico e interdisciplinare, dove le idee si contaminano e si trasformano attraverso il confronto continuo. Un ambiente fluido e condiviso, senza barriere rigide, che favorisce l’interazione e lo scambio costante. Qui ogni pensiero prende forma, diventando parola, immagine, indagine.”

Con PodClassic e Festhaus, il Liceo Umberto I conferma il suo ruolo di fucina culturale aperta, dinamica e profondamente contemporanea, dove la tradizione classica incontra l’innovazione.