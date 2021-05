Napoli, weekend di controlli per i Carabinieri: due imprenditori denunciati per lavoro “in nero”

Cronaca di Napoli: i controlli dei Carabinieri hanno portato a 52 sanzioni anti Covid 19. Controllati bar e ristoranti: 2 imprenditori denunciati per lavoro “in nero”. Un uomo fermato per ricettazione: guidava auto rubata.

Continuano in città i controlli serrati dei carabinieri del comando provinciale di Napoli e ancora alta l’attenzione prestata al rispetto della normativa anti-contagio: 52 le sanzioni complessivamente elevate.

Durante un servizio pianificato nel centro città, i militari della compagnia locale, insieme a quelli del NIL di Napoli, hanno ispezionato alcune attività commerciali per verificare il rispetto delle normative sul lavoro. Il titolare di un bar in via Pasquale Placido è stato denunciato per aver impiegato 6 lavoratori irregolari: tra questi un extracomunitario e 3 indebiti percettori di reddito di cittadinanza. L’attività è stata sospesa e l’imprenditore sanzionato per circa 35mila euro. In via Mezzocannone, invece, il titolare di un bar è stato denunciato e sanzionato perché all’interno dei locali è stato identificato un lavoratore “in nero”.

A Scampia, i militari del Nucleo Radiomobile di Napoli, durante i controlli alla circolazione pianificati nell’intero quartiere, hanno arrestato per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale un 48enne del posto già noto alle ffoo. L’uomo è stato sottoposto anche a fermo di indiziato di delitto per ricettazione. Quando è stato controllato in Via Fellini, guidava un veicolo risultato oggetto di un furto commesso il giorno precedente. Finito in manette, il 48enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

I controlli sono stati estesi anche nel rione sanità dove i carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli hanno controllato 13 pregiudicati, fermato e controllato 11 motocicli sottoponendone 2 a sequestro: 8 le contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

Nel quartiere Vomero sono 65 le persone, 20 i veicoli controllati dai carabinieri della locale Compagnia. 4 i parcheggiatori abusivi denunciati, segnalato alla Prefettura un giovane trovato in possesso di una dose di hashish.