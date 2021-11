Napoli, verso i Mercatini di Natale al Vomero: ecco le strade in cui saranno aperti

Mercatini di Natale a Napoli: la V Municipalità ha pubblicato i bandi per la concessione degli spazi al Vomero.

Natale è ormai alle porte, con la città di Napoli che da sempre vive questa ricorrenza con grande passione.

Quello alle porte, si spera, potrebbe essere un Natale con un po’ più di normalità rispetto a quello del 2020, quando la pandemia da Covid 19 era nel pieno della seconda ondata di contagi.

Natale a Napoli significa anche Mercatini di Natale al Vomero, tradizionale meta dello shopping. La V Municipalità Vomero-Arenella ha aperto il bando per la concessione di posteggi per le fiere natalizie.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 29 novembre prossimo: l’orario di vendita previsto per i posteggi è dalle ore 8,30 alle ore 22.

Mercatini di Natale al Vomero: ecco le strade scelte

Piazza degli Artisti;

Via Enrico Alvino;

Area Via Kauffmann/via P. Bertini (Parco Mascagna).