Napoli, uomo minaccia di suicidarsi da un’impalcatura: traffico in tilt a Corso Umberto

Cronaca di Napoli: stamattina un uomo si è arrampicato sull’impalcatura di un palazzo in ristrutturazione ed ha minacciato di lanciarsi. Traffico in tilt a Corso Umberto.

Grande paura questa mattina nel Centro storico di Napoli, dove un cittadino extracomunitario si è arrampicato sull’impalcatura di un edificio in ristrutturazione minacciando di lanciarsi nel vuoto.

È successo in Corso Umberto, dove sono intervenuti Polizia e Vigili del fuoco, i quali hanno aperto un canotto gonfiabile sulla sede stradale. Ancora ignoti i motivi del gesto dell’uomo.

Come riporta “Fanpage”, il traffico cittadino è letteralmente andato in tilt in tutta la zona da Corso Umberto a Forcella. Per fortuna, le Forze dell’Ordine hanno evitato il peggio e convinto l’uomo a desistere dal gesto estremo.

Il cittadino extracomunitario è sceso dall’impalcatura intorno alle 14.30, orario dopo il quale la situazione si è avviata verso la normalità.