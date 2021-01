Napoli-Spezia, Gattuso in coppa mette da parte il turnover per salvare la panchina

Il tecnico calabrese punterà sui giocatori migliori nella sfida Napoli-Spezia che vale l’approdo alle semifinali di Coppa Italia e gli consentirebbe di allontanare le voci di esonero.

Tira una brutta aria in casa Napoli. Gennaro Gattuso ha la fiducia a tempo di De Laurentiis, ma tutto dipende dai risultati che arriveranno nelle partite con Spezia e Parma. Se gli azzurri dovessero sbagliare entrambi gli incontri, il primo valido per i quarti di finale di Coppa Italia e in programma giovedi’, allora per Ringhio non ci sarebbe piu’ la possibilita’ di rimanere alla guida della panchina partenopea. Il pensiero del patron va a Rafa Benitez. Il tecnico che nel 2014 prese il posto di Mazzarri portando a Castel Volturno tanti calciatori importanti.

Gattuso sembra sereno, sta preparando l’incontro di domani al Maradona contro lo Spezia. C’e’ in palio la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Difficile pensare ad un turn over abbondante. Dovrebbe rientrare Ospina tra i pali. Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. Manolas fara’ coppia con Koulibaly. A centrocampo Demme c’e’. Da capire se Bakayoko si riposa o meno. Elmas si candida per un posto alle spalle del tridente per far tirare il fiato a Zielinski. In attacco Politano chiede spazio. Petagna e’ ancora la prima punta. A sinistra Insigne.