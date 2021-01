Napoli-Spezia, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Spezia è la prima partita del 2021 allo stadio Diego Armango Maradona per la formazione allenata da Rino Gattuso: ecco come vederla in streaming e tv.

Dopo la vittoria di Cagliari, prima partita del 2021 allo stadio Diego Armando Maradona per il Calcio Napoli che oggi, alle 18, ospita lo Spezia di Italiano. Per Gattuso, rispetto a Cagliari, c’e’ sempre emergenza perche’ non hanno ancora recuperato Mertens, Osimhen e Koulibaly. Il senegalese ha svolto lavoro a parte anche nella rifinitura di ieri e quindi potrebbe non esserci anche nella trasferta di Udine di domenica prossima.

Il successo alla Sardegna Arena ha caricato il gruppo e l’ambiente, ma il tecnico azzurro non vuole cali di tensione contro la formazione ligure. Difficile prevedere un ampio turn over. Soprattutto in attacco dove gli uomini sono contati. Petagna e’ confermato come prima punta. L’ex Spal ormai e’ diventato titolare viste le assenze. Lozano a destra e’ in vantaggio su Politano. Insigne a sinistra non si discute. A centrocampo Zielinski e’ un punto fermo vista anche la prestazione di Cagliari.

Bakayoko e’ intoccabile davanti alla difesa. Con lui dovrebbe agire Demme con Fabian Ruiz che andrebbe in panchina. In difesa Rrahmani spera di poter finalmente esordire dall’inizio in coppia con Manolas, ma non e’ da escludere che tocchi a Maksimovic. Sulle fasce ancora Di Lorenzo e Mario Rui. In porta Ospina.

Primo rinforzo dal mercato di gennaio per lo Spezia, che ieri ha ufficializzato Riccardo Saponara. Il duttile centrocampista classe 1991 arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina e potrebbe fare parte della rosa che oggi sfiderà il Napoli al Maradona. Saponara è il primo giocatore ad aver vestito le maglie di tre squadre liguri in Serie A: prima dello Spezia, il fantasista ha giocato anche nel Genoa e nella Sampdoria.

Probabili formazioni di Napoli-Spezia

Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui, 5 Bakayoko, 8 Fabian Ruiz, 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne, 37 Petagna. (1 Meret, 23 Hysaj, 33 Rrhamani, 31 Ghoulam, 7 Elmas, 4 Demme, 68 Lobotka, 11 Lozano, 18 Llorente). All.: Gattuso.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: 9 Osimhen, 14 Mertens, 26 Koulibaly, 2 Malcuit.

Spezia (4-3-3): 94 Provedel, 69 Vignali, 19 Terzi, 34 Ismajli, 5 Marchizza, 27 Deiola, 10 Agoume, 25 Maggiore, 11 Gyasi, 18 Nzola, 17 Farias. (12 Krapikas, 77 Rafael, 3 Ramos, 21 Ferrer, 28 Erlic, 26 Pobega, 80 Agudelo, 91 Piccoli). All.: Italiano.

Squalificati: Chabot, Estevez.

Diffidati: Ferrer.

Indisponibili: Bastoni, Capradossi, Acampora, Dell’Orco, Galabinov, Mattiello, M.Ricci, Leo Sena, Verde, Zoet.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Come seguire Napoli-Spezia

La partita tra Napoli e Spezia è un’esclusiva DAZN: la gara, in tv, andrà in onda su DAZN1 (canale numero 209 del decoder di Sky), disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.

Per seguire la sfida del ‘Diego Maradona’ in streaming sul proprio portale o scaricando l’app su Smart tv, tablet o smartphone, basterà collegarsi al sito, registrarsi e abbonarsi.